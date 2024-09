Psi ušatí unikli z výběhu. Lapíme je jen těžko, jsou hrozně rychlí, zoufá si zoo

Dvojice psů ušatých je v zoo v Horní Pěně na Jindřichohradecku krátce. Novou expozici obývali měsíc, když se v úterý podhrabali z výběhu a unikli. Na vině bylo špatné propojení podhrabové sítě.

Jedná se o zvíře velikosti psa plemene špic, je neškodné a velice rychlé. Proto je jeho odchyt komplikovaný. „Může to trvat dny, týdny i měsíce. Nebude to vůbec jednoduché. Máme nastražené sklopce, ale je málo pravděpodobné, že by se tam chytli,“ přiznává ředitelka zoo Romana Albrechtová.

U šelmy původem z Afriky jsou příznačné velké uši. Váží tři až pět kilogramů, jsou to všežravci, kteří vyhledávají hlavně malé hlodavce, plody či hmyz. Díky husté srsti je neohrozí ani chladnější počasí.

„Českou zimu v pohodě přežijí, dělají si nory. Například v plzeňské zoo je chovají celoročně venku. Největším nebezpečím je teď pro ně doprava,“ popisuje ředitelka zoo.

Vedení Zoo Na Hrádečku žádá o pomoc veřejnost. Právě lidé v okolí mají zřejmě největší šanci pomoci s jejich odchytem. Psy ušaté je totiž téměř nemožné jinak chytit kvůli tomu, že jsou plaší, rychlí a nemají důvod vyhledávat kontakt s člověkem.

„Pokud byste měli možnost zvíře uzavřít v garáži, stodole, kůlně, ve dvoře a podobně, budeme za to vděční vzhledem ke složitosti odchytu,“ prosí Albrechtová.

Zvířata byla v úterý večer zaměstnanci zoo spatřená v polích v obcích Malíkov nad Nežárkou směrem na Horní Pěnu a Jindřichův Hradec „V prostoru a tmě je bohužel nejde chytit,“ dodala ředitelka.

Příspěvek zoo na Facebooku sdílely přes dva tisíce uživatelů. Při spatření zvířat vedení prosí o informaci na telefonních číslech 732 353 340 nebo 725 883 561.