Muž viní pečovatelský dům ze zanedbání péče a smrti klienta, soud žalobu zamítl

Po provozovateli zařízení a ošetřující lékařce Ivan Š. požadoval omluvu a finanční odškodnění pro sebe a dceru zesnulého. Okresní soud v Písku však jeho žalobu z formálních důvodů zamítl a možnými prohřešky pečovatelského zařízení se vůbec nezabýval.

„Zesnulý Vojtěch N. byl pro mě jako otec. Znali jsme se přes dvacet let, spolu s jeho dcerou jsem o něj pečoval a pomáhal jsem jí se zařizováním všech potřebných věcí. Nechápu, že mě soud nebere jako osobu jemu blízkou a jen kvůli tomu smete ze stolu celou žalobu, která se zabývá opravdu vážným pochybením,“ komentoval Ivan Š. rozhodnutí soudu.

Domov i lékařku viní z hrubého zanedbání péče o jednoho z klientů, které vedlo k rychlému zhoršení jeho zdravotního stavu a následné smrti. Žalovanými jsou společnost Porsl s.r.o. provozující zařízení spolu s jeho ředitelkou Miriam M. a ošetřující lékařkou Helenou P.

„Je prokázané, že v období mezi říjnem 2019 a srpnem 2020 byl v zařízení minimálně dvakrát svrab, který jeho provozovatel nikomu nehlásil a adekvátně neřešil. Bylo to v době covidu, určitě s tím měli spoustu práce, ale to není omluva. Když jsme přijeli Vojtu navštívit, měl rozedřenou kůži a byl samý bolák. Tehdy nám došlo, že něco nebude v pořádku,“ vzpomíná Ivan Š. Dodává však, že do té doby neměli s provozovatelem zařízení žádné potíže.

Další problém spatřuje v nedbalém vedení zdravotní dokumentace zesnulého a zanedbání jeho zdravotních vyšetření. „Kvůli tomu se infekce v jeho těle odhalila až ve chvíli, kdy už nebylo možné proti ní bojovat. Výsledky potřebných testů přišly až po jeho smrti,“ říká.

Po žalované straně požadoval omluvu za způsobenou újmu a finanční odškodnění ve výší 250 tisíc korun pro sebe a dceru zesnulého. „Je to částka opravdu symbolická, Vojtovi stejně život nevrátí. Důležité pro mě je, aby uznali svou chybu a omluvili se nám,“ vysvětluje.

Oba obhájci žalovaných stran však jeho nařčení odmítli a shodli se, že Ivan Š. je třetí osobou, a nemá proto k žalobě oprávnění. Soud jim v tom dal za pravdu a žalobu zamítl.

„Soud pohlíží na osobu blízkou podle občanského zákoníku. Může za ni považovat pouze osoby, které jsou v přímém příbuzenském nebo obdobném vztahu. Zároveň jejich vztah musí vykazovat takovou kvalitu a intenzitu, že újmu jednoho z nich bude druhý objektivně chápat jako újmu vlastní. Žalobce touto osobou není, a nemůže tak nikoho žalovat ve prospěch třetí strany,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Daniela Špedlová.

Doplnila také, že na základě tohoto formálního nedostatku žaloby se soud nezabýval ani žádnými obviněními v ní uvedenými. Ivan Š. se nyní může odvolat ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích nebo zvážit podání nové žaloby jménem dcery zesnulého. Další postup zatím zvažuje. Na své rozhodnutí má 18 dní od uveřejnění rozsudku.