Pátrání na Budějovicku má smutný konec. Pohřešovaného mladíka našli mrtvého

  13:58,  aktualizováno  15:04
Osmnáctiletého mladíka, po němž policisté a hasiči pátrali u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, našli mrtvého. Už při vyhlášení pátrání panovaly obavy, že by si mohl vzít život.
Policisté a hasiči pátrají po osmnáctiletém mladíkovi.
ilustrační snímek | foto: policie ČR

„Na Boršovsku u Českých Budějovic dnes v poledne zahájili policisté s hasiči pátrání po osmnáctiletém mladíkovi, mohl by být v přímém ohrožení života,“ napsali jihočeští policisté na síti X.

Kvůli obavám, že by si mladík mohl sáhnout na život, se rozjela rychlá pátrací akce. Policisté a hasiči pro účinnější hledání utvořili rojnici. „V takových případech prohledáváme místa, k nimž má dotyčný nějaký vztah nebo je měl rád,“ vysvětlil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Před 15. hodinou policisté na X informovali, že mladíka našli bez známek života.

