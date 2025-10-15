Pátrání na Budějovicku má smutný konec. Pohřešovaného mladíka našli mrtvého

„Na Boršovsku u Českých Budějovic dnes v poledne zahájili policisté s hasiči pátrání po osmnáctiletém mladíkovi, mohl by být v přímém ohrožení života,“ napsali jihočeští policisté na síti X.
Kvůli obavám, že by si mladík mohl sáhnout na život, se rozjela rychlá pátrací akce. Policisté a hasiči pro účinnější hledání utvořili rojnici. „V takových případech prohledáváme místa, k nimž má dotyčný nějaký vztah nebo je měl rád,“ vysvětlil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Před 15. hodinou policisté na X informovali, že mladíka našli bez známek života.