Bloudění k parkovištím v Českých Budějovicích skončí, pomohou značky

Stovky, možná spíš tisíce řidičů s tím mají nepříjemnou zkušenost. Naplánují si, že v Českých Budějovicích zaparkují například u stadionu Dynama. Když se přes často ucpané město konečně dostanou na místo, je tam beznadějně plno. Nezbývá než začít hledat jinde.

Tohle už se přibližně za šest měsíců stane minulostí. Vedení radnice nechá k silnicím umístit značky s elektronickými informačními panely, které jasně řeknou, kolik je zrovna na tom či jiném parkovišti volných míst. Odpadne tak zbytečné popojíždění už tak zaplněnými ulicemi. To by mohlo mít i pozitivní dopad na samotnou dopravu.

Řidiči to dobře znají z jiných měst, kde to už mnohdy roky dobře funguje. V Budějovicích je takové značení u parkoviště na Senovážném náměstí nebo na Pražské třídě před IGY. O naplněnosti se však motorista dozví, až když je skoro na místě.

S takzvaným dynamickým naváděcím systémem to bude vědět už dříve, protože některé značky budou i na hlavních tazích a příjezdech do města. V projektu je vytipovaných 46 míst.

„Na nich bude 93 proměnných a 12 svislých značek. Řidiči tak zjistí, kde mohou nechat svá auta. Naváděcí systém se týká parkovišť Jírovcova, Mercury, Dynamo, Dlouhá louka, IGY centrum, Mariánského a Senovážného náměstí a parkovacího domu u Budvar arény,“ vyjmenoval náměstek primátora Petr Holický.

Cena za celé dílo je téměř 47 milionů korun bez daně, přičemž 37 milionů je za zařízení a jeho instalaci a dalších necelých 10 milionů je za následný desetiletý servis.

Práce začnou příští týden a potrvají šest měsíců včetně dvoutýdenního zkušebního provozu. Na podzim by tak mělo vše fungovat.

Naváděcí a informační systém bude založený na trvalém sledování aktuální obsazenosti parkovišť. Data se okamžitě přenesou a lidé v autech je uvidí na významných příjezdových trasách. Do systému navíc bude možné přidávat i další parkoviště ve chvíli, kdy vzniknou.

„Musím říct: konečně. Tohle mělo být v Budějovicích už dávno. Určitě to pomůže. Na druhou stranu, třeba na Dlouhé louce a u Dynama je stejně skoro vždycky plno, takže by to chtělo ještě postavit nějaká další velká záchytná parkoviště,“ reagoval jeden z řidičů David Čermák.

Umístění nového systému bude znamenat také omezení z důvodu výkopových prací. Částečná uzavírka tak bude například v odbočovacím pruhu před křižovatkou ulic Mánesova a Novohradská, a to v termínu od 18. až 22. dubna. Další dvě uzavírky budou v Nemanické a na Zátkově nábřeží.

V případě špatného počasí je možné, že se omezení přesune na další víkendy. Na Zátkově nábřeží v křižovatce s Lidickou to bude 16. a 17. dubna, případně 23. a 24. dubna.

Postaví parkovací dům

V souvislosti s naváděcím systémem je také důležité, že ještě letos začnou u sportovní haly stavět parkovací dům pro 495 vozidel. Politici budou chtít poklepat na základní kámen ještě před podzimními volbami. Fungovat by mohl od jara příštího roku. Za stavbu město zaplatí přes 124 milionů korun.

„Bude sloužit řidičům, kteří jedou do centra, a zároveň by měl pokrýt poptávku sportovních fanoušků,“ zmínil už dříve primátor Jiří Svoboda.

Dodavatelem bude sdružení firem Hochtief a App Projekt. Parkovací dům mají podle předběžných odhadů dokončit na jaře 2023. V budoucnu by pak mohlo být velké záchytné parkoviště například nedaleko hřbitova v Mladém u zanádražní silnice a sjezdu z dálnice.