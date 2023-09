Parkovací dům na budějovickém sídlišti Máj by mohl stát v roce 2026

Kdo přijede po šesté odpoledne, už jen marně hledá volné místo. Stovky řidičů tak svá auta pravidelně parkují, kde se dá. Na předpisy se na největším českobudějovickém sídlišti Máj raději moc nekouká.

Například v ulici N. Frýda je 280 míst pro vozidla. Při nedávném průzkumu města byla všechna plná, dalších 260 aut tam stálo v podstatě nelegálně. V okolních ulicích je to jen o něco málo lepší.

Také proto vedení radnice pokročilo a zastupitelé schválili záměr vypsání soutěže na zhotovitele parkovacího domu nad točnou vozů MHD v ulici A. Barcala na konci Máje. Kapacita by měla být maximálně 495 míst.

Vizualizaci už sice zástupci města před časem představili, ale výsledná podoba se ještě může lišit. „Určitě chceme zohlednit i podněty obyvatel z okolí. Toto místo jsme vytipovali jako nejvhodnější. Nedaleko jsou ulice N. Frýda, M. Chlajna a V. Volfa, kde je situace nejhorší z celého sídliště. Takže by to mělo výrazně pomoci,“ upozornil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS).

Objekt by měl mít tři podlaží pro vozidla, přičemž městské autobusy a trolejbusy se budou točit v přízemí domu. Příprava nyní může pokročit dál, bude například nutné měnit územní plán.

Vedení města předpokládá, že v letech 2024–2025 vybraná firma zpracuje projekt a v letech 2025–2026 by mohla stavět. Zakázku radnice vypíše formou design & build, tedy navrhni a postav. Tak to vyplývá z dokumentu zastupitelů. Hrubý odhad nákladů je 363 milionů korun s daní.

Zástupci města se ještě zabývali tím, zda by nebylo lepší postavit parkoviště jinde na Máji, kde bude lepší docházková vzdálenost. „Jednali jsme například s vlastníky pozemků nedaleko supermarketu Penny, ale požadovaná cena byla příliš vysoká a převyšovala naše možnosti,“ vysvětlil Bureš. V ulici N. Frýda by zase museli při stavbě zabrat značnou část zeleně včetně psího hřiště, a do toho se městu také nechtělo.

„Ty docházkové vzdálenosti navíc nejsou o tolik lepší. Počítání přímo na sídlišti ukázalo, že to bylo o půlminutách. Nad točnou navíc může parkovat nejvíc aut na jednom místě,“ navázal radní Budějovic Martin Kuba (ODS).

U sportovní haly má být hotovo do konce roku

Například opoziční zastupitel Petr Štěpánek (ANO) se s projektem nemůže smířit z hlediska ekonomické stránky. Právě proto navrhoval jinou a podle něj levnější a rychlejší variantu v ulici N. Frýda. Auta už tam parkují, a tak se podle něj dalo přidat další patro či dvě. „Na točně bude například velký problém s dočasným přesunem MHD kvůli stavbě objektu,“ zmínil.

Samotné práce skutečně dočasně zkomplikují provoz MHD, vozy pravděpodobně několik měsíců nebudou moci na točnu v ulici A. Barcala, a tak bude nutné naplánovat i změny v provozu.

O využití parkovacího domu nicméně Štěpánek obavy nemá. „Když jsme s minulým vedením připravili desítky nových míst právě blízko točny, také jsme od opozice slyšeli, že tam nikdo nebude jezdit. A řidiči si tam cestu našli,“ dodal Štěpánek. Záležet bude i na tom, kolik bude parkování v domě stát. O tom se teprve rozhodne. Stavba má mít fotovoltaické panely, aby vyráběla elektrickou energii, a vydělala si tak třeba na svůj provoz.

A už na konci roku má být hotový objekt, kam se vejde rovněž skoro 500 aut a 75 kol a pomůže naopak stání v centru. Parkovací dům Dlouhá louka otevřou u sportovní haly. Už za pár týdnů by mělo být jasné, kolik tam řidiči zaplatí. Dříve to bylo zdarma. Nyní to má být více než na záchytném parkovišti v Jírovcově (30 Kč / 24 hod.), ale zase méně než na Senovážném náměstí (základ 30 Kč / 1 hod.).

„Určitě by to mělo být tak, aby to řidiče odlákalo od jízdy do centra, třeba právě na Senovážné náměstí,“ dodal náměstek Bureš.