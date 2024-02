Další čekání na dětské hřiště v parku Dukelská, zpoždění už bude rok

Kdo se těšil, že brzy vezme děti na nové hřiště v parku v Dukelské ulici, má smůlu. Na místě, kde mělo být původně hotovo už loni na jaře, jsou stále maximálně tak obrubníky a oplocený prostor pro pískoviště.

Po sporech a problémech s firmou, která park loni upravovala, se vedení českobudějovické radnice rozhodlo, že hřiště už dokončí někdo jiný a vyhlásí nové výběrové řízení. Park je otevřený od května 2023, radnice soutěž vypsala až v říjnu. Jenže na začátku ledna ji zase zrušila.

„Podané nabídky výrazně překračovaly předpokládanou cenu zakázky,“ vysvětlil první náměstek primátorky Petr Maroš.

Upřesnil, že ta nejnižší se pohybovala kolem 15 milionů korun bez daně, přičemž náměstek má představu, že by to mělo být do osmi milionů. „Proto nyní připravujeme nové výběrové řízení,“ potvrdil Maroš s tím, že tentokrát bude nastavený cenový strop.

To ovšem také znamená, že hřiště nebude hotové ani letos na jaře. Pokud nenastanou další komplikace, mohlo by se vše stihnout do léta. Ve výsledku to bude zdržení o více než jeden rok.

Park v Dukelské je připravený ještě na další novinku. V letní sezoně by tam mohlo fungovat občerstvení v podobě takzvaného foodtrucku. Záleží, zda o to bude mít někdo zájem. Na takový servis jsou tam připravené přípojky v blízkosti ulice U Tří lvů.

Město chce navíc v parku udělat ještě několik drobných úprav. Loni se zhotovitelskou firmou Environmental Building řešilo několik reklamací. Mimo jiné to bylo i provedení zpevnění svahu kolem náplavky. „Rádi bychom ho upravili pomocí hydroosevu (strojové zakládání trávníku na větší ploše, pozn. red.). Tím by se měl svah stabilizovat,“ uvedl náměstek. Dále by tam mohly vzniknout dvě schodiště pro lepší přístup na náplavku.

Proměna parku v Dukelské u Malše stála přibližně 28 milionů korun bez daně.