Jihočeské památky ani v zimě nespí, na Hluboké rozpálí historickou troubu

Vytápěné prostory umožňují pracovníkům zámku přivítat zájemce o prohlídku i v chladném období. „Temperujeme pouze zimní trasu. Držíme teplotu někde okolo jedenácti nebo dvanácti stupňů Celsia, což není moc energeticky náročné. Jde o devět místností,“ upřesnil hlubocký kastelán Martin Slaba.

Zimní zámecký okruh, kde si lidé prohlédnou soukromá apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství, otevřeli 1. listopadu. S pauzou od 22. prosince do 2. ledna zůstane přístupný do konce dubna, tedy začátku letní sezony.

Přes zimu se částečně mění skladba návštěvníků. „Obecně jich chodí méně. Jde nejčastěji o české turisty, rodiny s dětmi. V létě se pomalu vraceli asijští turisté, tak uvidíme, jestli dorazí i v zimních měsících,“ dodal Slaba.

Krumlovský hrad a zámek je přístupný od 2. ledna nepřetržitě až do 22. prosince, v sezoně sedmkrát v týdnu. „Na zimu vyčleňujeme interiéry z první a druhé návštěvnické trasy a z barokního divadla. Vše se konzervuje,“ popsal kastelán Pavel Slavko. Turisté mohou navštívit expozici hradního muzea nebo zámeckou věž. Držitelé průkazu válečného veterána mohou navíc 9. a 10. listopadu využít vstup na prohlídky státních památek zdarma.

Na zimní sezonu pracovníci přesunuli pokladny, omezují provoz čerpadel kašen na nádvořích. V listopadu bude zazimovaná i ta na druhém nádvoří. O hodinu se zkracuje rovněž osvětlení. „Jsme úsporní a temperujeme jen nezbytný rozsah místností včetně dílen, kanceláří či šaten,“ naznačil Slavko.

Do dvou týdnů zmizí ze zahrady dřevěné lavičky, koše či jiné náchylné konstrukce. Zámek se ve velkém chystá na zimu, a tak se kromě pravidelné údržby také uklidí 350 velkých mobilních květináčů.

Zároveň se chystá rozsáhlá oprava horské zahrady na zámeckém návrší, památkáři hlavní práce plánují na příští rok. „Bylo to místo, které v 19. století patřilo mezi velmi oblíbené pro procházky. Jsou odtud velmi objevné pohledy na město, a tak ho vyhledávali malíři či umělci,“ doplnil Slavko.

Do Třeboně raději s teplým kabátem

Třeboňský zámek se na čas rozloučil s Rožmberskou trasou, průvodci v zimních měsících zájemce provedou po Schwarzenberské. Ti na trase využijí teplé kabáty, objekt totiž nemá přes zimu možnost vytápění. „Na Schwarzenberské trase teplota neklesá pod nulu. Prohlídka trvá 45 minut, tak věříme, že to vždy návštěvníci vydrží,“ okomentovala kastelánka Erika Suchanová.

Hrad v Nových Hradech nabídne adventní prohlídky.

Pouštět se do rozsáhlejší údržby památky s celoročním provozem je podle Suchanové komplikované. „V lednu a únoru zkracujeme otevírací dobu na tři dny v týdnu, tak se víc věnujeme údržbě. Letos bude zřejmě třeba udělat menší zásah i na malém nádvoří, protože nás trápí vlhkost. Budeme chtít okapový svod svézt do kanalizace. Uvidíme s ohledem na bezpečnost, jestli to zvládneme při provozu, nebo třeba na týden zavřeme,“ uvedla.

V adventním období památky zkrášlí vánoční výzdoba na nádvoří i v interiérech. „Adventní prohlídky 7. a 8. prosince povedou do soukromých pokojů posledních Schwarzenbergů a lidé nahlédnou také do zámecké kuchyně, kde ochutnají horké jedlé kaštany připravené přímo v zámecké troubě i horký mošt,“ pozval kastelán Slaba na Hlubokou.

V Českém Krumlově uspořádají tradičně oblíbené Medvědí Vánoce a Třeboň zve na vánoční dětské prohlídky.

Od konce listopadu do poloviny prosince se návštěvníkům otevře i hrad v Nových Hradech. Vždy o víkendech nabídne adventní prohlídky nazvané Vánoce u pana správce. Lidé se dozvědí, jak trávili Vánoce naši předci na hradě, v zámku i chalupě. Jaké, často i podivné zvyky dodržovali, jaké dobroty si pekli, čeho se obávali a z čeho se radovali.