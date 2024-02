Zájem o prohlídky památek roste, hostů přibylo v Třeboni i na Hluboké

„S uplynulou návštěvnickou sezonou jsme spokojení, protože o památky byl větší zájem než v roce 2022. Zároveň na většinu z nich přichází méně návštěvníků, než bylo zvykem před pandemií covidu a válkou na Ukrajině. To má nejvýraznější dopad na návštěvnost Krumlova a Hluboké, kde chybějí hlavně zahraniční turisté z Asie a také z Ruska, kteří jezdili zejména v zimním období,“ bilancoval ředitel jihočeských památkářů Petr Pavelec.

Výnosy ze vstupného byly na jihočeských památkách loni 120,6 milionu korun, což činí téměř o 16 milionů víc než o rok dřív.

Výjimkou jsou zámky Kratochvíle u Netolic na Prachaticku a Třeboň, kam dorazilo dokonce více lidí než před čtyřmi lety, než vypukl covid.

„Cíleně jsem posílil propagaci zámku a komunikuji s návštěvníky na sociálních sítích. Téměř denně nabízíme lidem pohled do zámeckých prostor v netradičních hodinách. Zapojujeme se i do různých akcí, aby měli návštěvníci více důvodů k nám přijet,“ vysvětlil dříve kastelán Kratochvíle Petr Šmíd.

On a jeho kolegové v minulém roce renesanční vilou provedli více než 40 tisíc zájemců. Ještě vyššího počtu by se zámek mohl dočkat v nadcházející sezoně. Šmíd totiž prohlídky plánuje obohatit o nové téma renesančního hodování.

Návštěvnost památek Červená Lhota

rok 2022 – 47 355

rok 2023 – 53 749

Český Krumlov

rok 2022 – 197 376

rok 2023 – 243 166

Dačice

rok 2022 – 9 885

rok 2023 – 10 769

Hluboká

rok 2022 – 171 976

rok 2023 – 201 218

Jindřichův Hradec

rok 2022 – 60 421

rok 2023 – 62 893

Kratochvíle

rok 2022 – 35 793

rok 2023 – 40 590

Landštejn

rok 2022 – 39 610

rok 2023 – 38 734

Nové Hrady

rok 2022 – 16 625

rok 2023 – 17 482

Rožmberk

rok 2022 – 37 624

rok 2023 – 36 635

Třeboň

rok 2022 – 40 373

rok 2023 – 48 210

Zlatá Koruna

rok 2022 – 25 292

rok 2023 – 16 113

Zvíkov

rok 2022 – 30 928

rok 2023 – 30 088

Vimperk

rok 2022 – 18 795

rok 2023 – 19 199

celkem

rok 2022 – 732 053

rok 2023 – 818 846

zdroj: Národní památkový ústav

Nahoře ve Zlatém sále máme už pár let hodovní stůl. Chtěli bychom se zamyslet nad novým konceptem toho, jak ho víc využít. Mohl by být pro návštěvníky novým prvkem, kdy se kromě důležitých dat dozvědí i informace o renesančním stolování, které bylo velkou slavností,“ nalákal kastelán.

Meziroční nárůst turistů o 17 procent eviduje státní zámek v Hluboké nad Vltavou, který loni uvítal přes 200 tisíc hostů. O čtyři procenta víc než předloni v počtu 62,8 tisíce lidí zamířilo na hrad a zámek Jindřichův Hradec.

„Ačkoliv zámek Červená Lhota zůstává nadále bez vody kvůli rekonstrukci hráze přilehlého rybníka, jeho návštěvnost stoupá. Oproti roku 2022 je to o čtrnáct procent, přišlo 53,7 tisíce lidí,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.

Naopak mírný pokles zájmu evidují hrady Rožmberk a Landštejn. Propad návštěvnosti víc než o třetinu na 16 tisíc zaznamenal klášter Zlatá Koruna.

„Je to tím, že jsme v roce 2022 do statistik zahrnuli i ty turisty, kteří zhlédli volně přístupnou výstavu dětských výtvarných prací, abychom zjistili návštěvnický potenciál výstavních prostor. Tito návštěvníci si následně koupili vstupenku na prohlídkový okruh, a tak se do statistiky promítli dvakrát. Pokud bychom návštěvnost srovnávali podle vybraného vstupného, tak tržby kláštera loni stouply o 12 procent,“ objasnila Slabová. Také ve zlatokorunském klášteře se jeho návštěvníci v nadcházející sezoně setkají s novinkou. Památkáři tam dokončují instalaci barokní lékárny.

Nová turistická sezona začne letos na jihu Čech těsně před Velikonoci, a to ve čtvrtek 28. března. V zimě jsou přístupné od úterý do neděle zámky Český Krumlov a Hluboká, ve vybraných dnech potom Třeboň a Vimperk. Ten po rezignaci bývalého kastelána Vojtěcha Brože prozatím spravuje Karel Bobek.

„Působil dlouhá léta jako kastelán zámku Kozel v Plzeňském kraji a následně přešel jako interní auditor na generální ředitelství NPÚ. Vzhledem k jeho značným zkušenostem je do doby, než bude vypsané oficiální výběrové řízení, dočasným kastelánem Vimperku,“ okomentovala Slabová.