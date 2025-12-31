Muž v Táboře vypadl ze šestého patra, s těžkými zraněními přežil. V bytě se slavilo

  21:48
Kriminalisté v Táboře vyšetřují pád muže ze 6. patra. V bytě tou dobou probíhala oslava. Muž utrpěl velmi vážná zranění, se kterými ho zdravotníci letecky transportovali do nemocnice v Českých Budějovicích.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Roman Gřegoř, Záchranná služba Moravskoslezského kraje

„Muž pád přežil, utrpěl však velmi vážná zranění. Všechny okolnosti na místě prověřují nyní policisté,“ řekl pro redakci iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

K zraněnému muži povolalo zdravotnické operační středisko krátce před sedmou hodinou večerní posádku Letecké záchranné služby Jihočeského kraje.

„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ho záchranáři ve velmi vážném stavu transportovali na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

