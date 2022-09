Na auto bývalého ředitele šumavského parku spadl za jízdy suchý strom

Bývalý ředitel šumavského parku Jiří Mánek se v úterý večer před půl sedmou vracel z práce po silnici z Horní Vltavice na Kubovu Huť, hlavním tahu z jižních Čech na českoněmecký hraniční přechod ve Strážném.

V lesním úseku mu zničeho nic za jízdy spadl na auto strom. „Byla to shnilá souška. Za mnou jelo auto, které nezastavilo a další auto do stromu lehce narazilo. Obrovsky jsem se lekl, strom padl přes přední sloupek na čelní okno a následně na střechu,“ popsal Mánek.

Při nárazu si pohmoždil krk a od nehody jej odvezla k vyšetření do prachatické nemocnice sanita.

„Nyní mám krční límec, sklo, které se vysypalo do auta, mě poškrabalo. Naštěstí jsem jel sám a měl jsem štěstí, že to nedopadlo hůře. Samozřejmě podle mě by takový strom u silnice být neměl,“ řekl exředitel Mánek.

„Celé mi to potvrzuje, že o lesy je třeba pečovat a nenechávat je hnít ve jménu nějakých ideologií. Zvlášť kolem cest a turistických tras jsou je hloupost ponechávat i stojící stromy k zetlení. My jsme souše za mého vedení kolem cest a tras důsledně odstraňovali,“ dodal Mánek.

Úsek, kde k nehodě došlo, spravují státní Lesy ČR. Ty tvrdí, že stromy podél silnice kontrolují, zda nehrozí jejich pád. „Takovou kontrolu děláme běžně,“ řekl ředitel lesního závodu Boubín Miloš Juha.

Policie, která nyní nehodu vyšetřuje, uvedla, že Mánek měl obrovské štěstí, že nehoda nedopadla hůře.

Podobná nehoda se stala v červnu v Krkonoších, kde spadl na projíždějící automobil obrovský strom. Tři lidé tehdy zemřeli, podle předběžných závěrů policie strom tehdy zlomil poryv větru.