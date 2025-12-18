Mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová upřesnila, že do areálu firmy dorazily tři pozemní posádky z Písku i vrtulník leteckých záchranářů.
„Přednemocniční neodkladnou péči záchranáři poskytli jednomu muži a transportovali ho do písecké nemocnice. Druhý muž bohužel zemřel ještě před vyproštěním. Podrobnější informace nebudeme sdělovat,“ konstatovala Vrkočová.
|
Po pádu do cisterny s louhem zemřel zaměstnanec, další je poleptaný
„Na místě zasahovala písecká profesionální jednotka, která zachraňovala a vyprošťovala dvě osoby z hloubky čtyř nebo pěti metrů. Hasiči museli použít lezecký materiál a lezecké techniky,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Na místo podle ní dorazilo do deseti hasičů.
Zjistit, co se na místě tragédie ve skutečnosti stalo, nyní musí policie. „Případ si převzali písečtí kriminalisté, kteří prošetřují veškeré okolnosti,“ uvedla bez dalších podrobností písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.