V Písku slaví 80 let od konce války. Kolona vozidel přejela Kamenný most

V čele vojenské kolony na volnoběh bublají tři motocykly Harley Davidson, jsou slyšet i cítit z dálky. Za nimi se už souká jeden z vojáků do další americké legendy – Jeepu Willys.

„Mám ho půjčený od kamaráda, ani umýt jsem ho nesměl. Američani je tehdy taky nemyli, ne?“ usmál se postarší řidič a nastartoval.

Za chvíli se kolona historických vojenských vozidel vydala po píseckém Kamenném mostě směrem k náměstí. Desítky dětí ze základních škol po krátké trase udělaly špalír a snažily se s řidiči džípů i motorek plácat rukama. Válečnou techniku potom nadšenci vystavili na Velkém náměstí, pod dohledem to celé měla replika stíhacího spojeneckého letounu Spitfire.

Osmdesát let od konce druhé světové války si připomínají i v dalších městech kraje. Klub vojenské historie Gabreta pořádá akci The Final Strike II. neboli Závěrečný úder. Její součástí je kolona historických vojenských vozidel včetně tanku M4 Sherman, komentované prohlídky i spanilé jízdy městy.

Ve středu 7. května od 15 do 17 hodin budou k vidění v centru Čkyně, ve čtvrtek od 10 do 17:30 na náplavce ve Vimperku, v pátek od 11 do 17:30 v centru Volar a v sobotu od 10 do 17 hodin v centru Českého Krumlova.

Oslavy osvobození dnes pořádají v Netolicích na Prachaticku. Do 17 hodin bude na náměstí přehlídka Československé samostatné obrněné brigády a americké brigády. Příjezd kolony historických vozidel na náměstí je naplánovaný na 16:45. V 20 hodin je pak pietní akt u kostela sv. Václava a poté se za doprovodu dechovky Netoličky účastníci vydají k rybníku Mnich, kde bude po setmění ohňostroj.

V Českém Krumlově nabídnou oslavy osvobození v sobotu pietu, vojenskou techniku i večerní tančírnu v americkém stylu. Akci zahájí v 10 hodin na náměstí Svornosti Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov a mažoretky ze ZUŠ F. Pišingera. V 11 hodin se tam odehraje pietní akt.

Pak se oslavy přesunou do Jelení zahrady, kde vyroste od 14 do 18 dobový vojenský tábor. Novinkou je večerní tančírna v Zámecké jízdárně, která začíná v půl deváté. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Liam Steyner & Hissboys, otevřený taneční parket i stylové občerstvení.