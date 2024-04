Orty chtějí upravit tak, aby bývalým kaolinovým dolem projeli i vozíčkáři

Už za tři roky by se mohl blízko Českých Budějovic otevřít nový turistický hit. Bude jím zpřístupněný kaolinový důl Orty, který se má stát jediným bezbariérovým objektem svého druhu v České republice.

„Bude to nový fenomén, se kterým nikdo nepočítal,“ předpovídá Petr Hornát, architekt a vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu krajského úřadu Jihočeského kraje.

Podzemní objekty jsou obecně mezi turisty velmi oblíbené. V jižních Čechách jich není mnoho, patří mezi ně třeba středověké sklepy v Táboře, grafitový důl v Českém Krumlově či Chýnovské jeskyně na Táborsku, kam ročně zavítá kolem třiceti tisíc návštěvníků. A podobná nebo klidně ještě vyšší čísla by mohla vykazovat novinka v lese mezi obcemi Borek a Hrdějovice.

„Je to těžké předpovídat, ale Orty mohou být ještě navštěvovanější. Mají výbornou polohu a dostupnost na kraji Budějovic, nedaleko je Hluboká,“ tvrdí František Krejča, zástupce vedoucího Správy Chýnovské jeskyně, která se podílí na přípravách zpřístupnění.

Orty by jedinečnost získaly, pokud by se je povedlo otevřít bezbariérově. „Všechno je v jedné úrovni, což tuto možnost dává. Pak by to byl opravdový unikát. Když se to podaří, lidé s omezením pohybu by to od parkoviště až po turistické trasy mohli zvládat jako běžní návštěvníci,“ dodává Krejča.

Zpřístupnění kaolinového dolu by znamenalo pro turisty v okolí krajského města i možnost pro výlety v případě nepříznivého počasí. „Mokrých variant tady moc není. Místo má velký potenciál. Budeme chtít, aby se zde připomínaly i místní tradice,“ hlásí Tomáš Polanský, ředitel destinačního managementu Českobudějovicko–Hlubocko.

Už nyní se také uvažuje, co všechno bude bývalý důl nabízet. „Prohlídky zpestří řada interaktivních prvků. Mohla by tam být i ukázka, jak vypadala těžba. Plánují se i třeba diorámy. Místo by mělo mít také vzdělávací funkci,“ přidává Krejča.

Komplex zabírá 12 hektarů

Nyní se připravuje architektonická soutěž na vstup do podzemí. „Hledáme nejvhodnější návrh vstupního objektu. Soutěž by měla trvat do září, pak bude následovat projektování. Chystáme se zatím spíš na vyšší kapacitu návštěvníků,“ uvádí architekt Hornát. Důležité budou také následné povolovací procesy, jež by mohly akci zpozdit.

Pokud vše půjde dobře, za tři roky by se nový turistický hit mohl otevřít. „Je to naše přání. Snad nenastanou komplikace a vše půjde podle plánů,“ naznačuje Hornát.

Náklady pouze na opravu infrastruktury se pohybují kolem 50 milionů korun. Největší měrou se na nich finančně podílí Jihočeský kraj. K tomu je třeba připočíst náklady na úpravu podzemních prostor. Důlní komplex o ploše 12 hektarů je už řadu let uzavřený. Lidé do něj přesto vstupují i přes zákaz, což je nebezpečné. „Zpřístupnění je nejlepší cestou, jak ho zachránit a zároveň zabezpečit,“ myslí si Polanský.

Už před dvěma lety uzavřel Jihočeský kraj se Správou jeskyní memorandum o zpřístupnění Ortů jako turistického a vzdělávacího areálu. Úpravu dolu na území obcí Hrdějovice, Borek a Hosín vítají také jejich zástupci, kteří podporují jednání a přípravy.

Historický důlní komplex, kde se těžil kaolin využívaný k výrobě porcelánu či papíru, je po technologické stránce velice zajímavý. Tvoří ho spletitá síť chodeb širokých zhruba metr a půl. Vysoké jsou až pět metrů a trasy v součtu měří kolem šesti kilometrů. V roce 2019 musely být Orty zabezpečeny, když se kvůli vodě tvořily nebezpečné propady. Vstupy se musely zalívat cementovou směsí.