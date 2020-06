Orlík překlene železniční most za 470 milionů. Starý i přes odpor rozeberou

Snahy o jeho zachování byly zatím marné. Je tak téměř jisté, že ho kompletně rozeberou. Ocelová konstrukce z roku 1889 už podle Správy železnic (SŽ) nevyhovuje požadavkům na rychlost a zatížení. Chystá se tak postavit nový železobetonový obloukový most.

SŽ už vypsala výběrové řízení na zhotovitele. „Zahájení prací plánujeme v listopadu, dokončení v červnu roku 2024. Celkové náklady dosahují 470 milionů korun,“ upřesnila Nela Friebová, mluvčí Správy.

Současná stavba má jedno nej – je to nejvyšší železniční most v zemi, výška nad dnem je 69,5 metru, nad hladinou pak zhruba 35 metrů podle stavu vody. Pro svůj vzhled a umístěním v krajině bývá cílem turistů i fotografů. Také proto mnoho lidí mrzí, že ho rozeberou. Zástupci okolních obcí se pokoušeli dohodnout na jeho zachování, ale zdá se, že to byla marná snaha.

„Měli jsme společné jednání se zástupci Jihočeského kraje. Navrhli jsme, že by mohl dál sloužit jako cyklostezka a pro pěší. Už samotná demontáž bude stát miliony, jenže zachování a oprava by byly ještě mnohem dražší. To si obce se svými malými rozpočty vůbec nemohou dovolit,“ vysvětlil starosta nedalekých Jetětic Ladislav Novotný.

Nadějí mohlo být, že by se nějaká instituce, například kraj či sdružení obcí, pokusila požádat stát, aby most zařadil na seznam kulturních památek. V případě úspěchu by pak bylo možné žádat třeba o dotaci na jeho obnovu. Jenže to se prozatím nestalo a nevypadá to, že se něco změní.

Památková ochrana na něj podle dostupných informací vznikla v roce 1988. Ministerstvo kultury se před několika lety věcí zabývalo a oznámilo, že je tento zápis neplatný. I památkáři doufali, že se ho podaří zachovat.

„Vzhledem k jeho historii bychom byli rádi, kdyby byla při obnově preferovaná varianta, která zachová konstrukci v původní podobě,“ řekl už dříve za Národní památkový ústav v Českých Budějovicích Pavel Hájek.

Společné jednání, které svolal právě kraj, se uskutečnilo na konci května. Zúčastnění probrali, jaké jsou možnosti ponechat stavbu právě pro cyklisty a pěší.

„Jednání se zúčastnil i zástupce Správy železnic. Závěr byl takový, že s ohledem na velmi vysoké náklady na případné zachování ocelové konstrukce a také problematické majetkové vlastnictví navazujících pozemků je záměr v podstatě neuskutečnitelný,“ navázal Radek Šíma, mluvčí Jihočeského kraje.

Za celých 131 let fungování se most nikdy nedočkal žádné větší opravy. Je součástí jednokolejné trati Tábor–Písek. „Je to zároveň jediné přemostění Vltavy na železnici od Českých Budějovic až k Praze,“ podotkla Friebová. Pro dráhy je to hodně strategické místo a má velký význam i jako objízdná trasa zejména při výlukách a pro mimořádné přepravy.

Délka je 280 metrů

Dnes je přitom na mostě omezená rychlost jen na 30 kilometrů za hodinu. A nosnost prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků.

Celková délka je nyní 280 metrů a zjednodušeně ho tvoří kamenné pilíře a ocelová konstrukce. Pro nový most je navržená oblouková nosná konstrukce. V hlavní části bude železobetonový oblouk s rozpětím 156 metrů. Díky tomu se po dokončení zařadí mezi největší oblouková díla v České republice.

Délka přemostění pak nově dosáhne bezmála 300 metrů a celkově bude stavba měřit 316 metrů. I na novém mostě bude provoz jednokolejný. Svým vzhledem se bude podobat nedalekému Žďákovskému mostu, který se rovněž na Písecku klene přes Orlickou přehradu a je největším obloukovým ocelovým mostem v Česku.

Práce budou rozdělené do čtyř etap. „Nejprve se postaví opěry, pilíře a základy pat oblouku a nosné konstrukce krajních polí,“ zmínila mluvčí Správy železnic. Současně se také dostane na rozebrání stávající staré ocelové části mostu. Postup prací bude takový, aby byla výluka v místě co možná nejkratší.