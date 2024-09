Rozestavěný, ale odolný. Přeliv na Orlíku očekávanou povodeň zvládne

6:00

Rozestavěný bezpečnostní přeliv na orlické přehradě by neměla ohrozit blížící se povodňová vlna. Uvedl to zástupce zhotovitele společnosti Metrostav. Dílo má být hotové v roce 2026 a přehrada by s ním měla zvládnout průtok 5 300 kubíků za sekundu.