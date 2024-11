VIDEO: Ochránci se brodili bahnem pro uvázlou orlici, tři metry „šli“ 10 minut

Nebylo moc času, zbývala hodina a půl do setmění, a tak museli záchranáři postupovat rychle. Oblékli rybářské prsačky, vzali podběrák, přepravku, bidla a jelo se.

„Orel seděl v potůčku asi 200 metrů od hráze, tam ho sledovali nálezci. Nejbezpečnější cesta byla zboku, ale i tak to byl opravdu mazec. O dost více než metr bahna, poslední tři metry jsme „šli“ asi deset minut, masakr,“ líčí předseda záchranné stanice Libor Šejna jednu ze svých nejobtížnějších záchranných akcí.

Díky dlouhému podběráku orlici lapili celkem snadno, horší byla cesta zpátky. „Rybářům se omlouváme, ale podběrák a bidla jsme tam nechali. Pak už to byla pohoda, doma jsme ho s manželkou Mirkou a Kristýnou oprali a dali do tepla, ráno dostal další sprchu a kapra, tak snad bude v pohodě,“ doufá.

Orlice vyvázla bez zranění. Podle Šejny by v rybničním bahně do rána uhynula. „ Myslíme si, že měla smůlu na tekuté bahno při lovu, ale není na ní vidět žádné zranění. Vypadá dobře, tak si myslím, že by to mohla dát. Zatím je v izolaci. Potřebujeme, aby byla v klidu a oschla,“ říká záchranář.

Když všechno dobře dopadne, mohla by orlí samice vylétnout zpět do volné přírody už příští týden. Ošetřovatelé ji chtějí vybavit GPS lokátorem, aby ji v případě dalších potížích mohli lépe pomoci.

Přestože s orly mořskými mají ošetřovatelé z Makova na Písecku zkušenosti, z bahna dravce zachraňovali poprvé.

„Případy uhynulých orlů při výlovech rybníků jsou známé. Pětikilového dravce s rozpětím přes dva metry řídké bahno jen tak nepustí. Orlů mořských jsme do stanice přijali už hodně, ale z rybníku jsme ho lovili poprvé. Po výlovech většinou zachraňujeme uvízlé labutě,“ dodává Šejna.

Zároveň apeluje, aby případní nálezci zvířat dodržovali bezpečností zásady. Lidé by měli vždy zavolat na pomoc odborníky, nechodit sami a na bezpečném místě mít někoho, kdo může v nouzi zavolat další pomoc.