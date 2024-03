Rybář našel zraněnou orlici. Pečují o ni ve stanici, vejce už letos nevysedí

„Známe se už víc než dvacet let, a tak jsem mu dal po telefonu pár rad k odchytu a on to zvládl skvěle. Orel má vícečetná poranění levého křídla, drobná poranění na nohou a chybí mu jeden dráp. Na veterinární klinice v Písku žádnou zlomeninu na křídle nenašli, mohla by to být jen naraženina,“ přiblížil Libor Šejna ze Záchranné stanice živočichů Makov, která se mohutného dravce ujala.

Jak ošetřovatelé zjistili podle takzvané hnízdní nažiny na spodní části těla ptáka, samice už seděla na vajíčkách, její letošní hnízdění ale bohužel skončí neúspěšně.

„Je to doba, kdy jsou ptáci nervózní. U orlů není neobvyklé, že se v přírodě poperou. Co bylo příčinou poranění, se ale můžeme jen domnívat. Mohl to být nějaký náraz při lovu, poranění od jiného orla nebo cokoli jiného,“ přemýšlel Šejna.

Dobrou zprávou je, že orlice má chuť k jídlu. Byla značně vyhublá, ale naštěstí hned spořádala několik ryb. „Občas může být zvíře ve stresu a potravu odmítat. Myslíme si, že mohla být zraněná už několik dní, měla velké štěstí, že ji Jaroslav našel,“ přidal vedoucí záchranné stanice Šejna.

Jak sdělil, orli mořští se v současné době na Písecku objevují už poměrně běžně. Ale dodal, že se stále jedná o vzácného ptáka.

Šejna věří, že se zachráněný orel mořský zcela uzdraví a vrátí se zpátky do přírody. „Samici máme na stanici teprve krátce, takže je ještě brzo na rozhodování. Důležité je, že zranění není fatální. Naděje na vypuštění existuje, ale určitě to nebude do týdne,“ řekl.