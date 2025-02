Skluz opravy Slavie může přijít draho. Radnice věří, že ji otevře na konci roku

Těsně před koncem roku, 29. prosince, přijíždí do Budějovic ministr kultury. Před KD Slavie slavnostně stříhá pásku a začíná provoz kompletně předělané budovy. Všem zúčastněným se uleví, mimo jiné městu zůstane dotace z Národního plánu obnovy ve výši 177 milionů korun.

Tohle je aktuálně „ideální“ scénář, jak by to mělo dopadnout s problematickou přestavbou historického objektu.

V pondělí o proměně Slavie podrobně debatovali zastupitelé. Probírali velké prodražení a zpoždění stavby. „Dokončení 30. srpna je nereálné,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Pro úspěšné čerpání dotace by město mělo do konce září požádat o kolaudaci a zkušební provoz. „Vychází to i z našich jednání na ministerstvu kultury. Snažili jsme se domluvit prodloužení termínů, ale zatím to není možné. I ministerstvo tlačí čas, protože to jsou evropské peníze a musí je vyúčtovat,“ vysvětlil Maroš.

V tomto ohledu se zastupitelé shodovali a zaznělo, že je potřeba rekonstrukci dokončit včas a Slavii zprovoznit do konce roku. Jinak ale bylo kolem přestavby hodně rušno. Maroš uvedl, že už nyní je cena za projekt, rekonstrukci a vybavení na bezmála 878 milionech korun s DPH, do konce stavby to podle něj může být ještě zhruba o sto milionů více a dohromady celkem miliarda. Dřívější předpoklad byl maximálně 730 milionů.

„Na jakém čísle se zastavíme, to ještě nedokážu přesně říct,“ uvedl náměstek. Vysvětlil, že se bude nakupovat technika či gastro a další vybavení budovy, což jsou další desítky milionů.

Na jednání zastupitelů to byla jednu chvíli doslova změť čísel. Ale zásadní je několik dalších. Samotná stavba (bez vybavení) se prozatím prodražila zhruba o 60 milionů, do konce by to mělo být asi o sto.

Často se také v tomto ohledu skloňovala částka 300 milionů navíc. To je ovšem absolutní hodnota a odhadovaná změna za více- i méněpráce v projektu. Neznamená to čisté zdražení. „To, že je tam tolik změn, mimo jiné vypovídá o tom, jak projekt vypadá,“ podotkl Maroš.

Město už má najaté právníky

Opoziční zastupitelka Pavla Heyduková (Piráti) se dotazovala, zda bude v případě nedodržení termínů a ztráty dotace zodpovědný zhotovitel – sdružení firem v čele s Metrostavem (další jsou Geosan Group a Auböck). „Pokud to chápu správně, měl by to uhradit v plné výši,“ zmínila.

„Generální dodavatel to má jako jediný ve smlouvě a pak je to o prokazování. Ale o dotaci bych rozhodně nerad přišel, to bych bral i jako svoji prohru. Vytváříme stejný tlak na všechny,“ odpověděl Maroš.

Nejčastěji se ale skloňují chyby už v samotném projektu, kvůli kterým se vše tolik mění a zdražuje. Mluví o tom opakovaně zástupci radnice i zhotovitele. Projekt zpracovalo konsorcium ateliérů Chaix & Morel et Associés z Francie, Christian Anton Pichler a Jan Proksa z Rakouska. Ti s tím nesouhlasí.

Architekt Jan Proksa odmítá, že by navýšení stavebních víceprací jen za rekonstrukci KD Slavie v hodnotě 300 milionů mohlo hypoteticky nastat z důvodů chyb v projektové dokumentaci. „Je možné, že do toho město počítá nějaké chystané změny proti původnímu zadání projektu či jiné částky, se kterými mě zatím nikdo neseznámil,“ uvedl v lednu Proksa.

Mezitím už ale odešly z radnice čtyři reklamační dopisy a celou věc mají v rukou právníci. A v pondělí zastupitelé opakovaně řešili, zda vše může skončit až u soudu. „Chci varovat před tím, abychom na veřejném zasedání probírali interní postupy města v případném soudním sporu,“ upozornil náměstek primátorky Tomáš Bouzek (TOP 09).

Na jedné straně nedodržení termínů znamená penále pro zhotovitele, jenže ten může argumentovat, že změn v projektu bylo tolik, že odpovědnost nese projektant, a v tu chvíli může začít soudní spor. Ten ještě není na stole, nicméně město už má najaté právníky.

„Pokud by na soud mělo dojít, budeme připravení v nejlepší kondici, v jaké můžeme být,“ dodal Maroš. Jeho stranická kolegyně, advokátka Adéla Ruiderová, varovala, že takový spor je velmi drahý a může trvat roky, je tak mnohem lepší se zkusit dohodnout.

Kdo zajistí provoz

A to stále ještě není vše. Zatím také není zřejmé, kdo se postará o provoz Slavie, až bude proměna dokončená. Pravděpodobnou variantou je, že město rozšíří příspěvkovou organizaci Správu sportovních zařízení města ještě o kulturní zařízení, která budou mít svého zástupce včetně Slavie.

Další možností je, že se bude o to, aby byla Slavie plná života, starat jedna hlavní osoba vzešlá z výběrového řízení. A možností je i celkový pronájem, to ale není pravděpodobná varianta. Jinak ale musí město vyhlásit třeba soutěž na gastro provoz.