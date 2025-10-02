Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila

  11:42,  aktualizováno  11:48
Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v parku. Nadýchala přes 1,5 promile a skončila v nemocnici.
Opilá školačka nadýchala 1,68 promile alkoholu.
Opilá školačka nadýchala 1,68 promile alkoholu. | foto: MP Třeboň

V polovině září přijali třeboňští strážníci informaci od muže, který si v centru blízko zámeckého parku všiml opilé dívky. Vypadala velmi mladě a sotva chodila. Počkal u ní až do příjezdu hlídky.

Strážníci ztotožnili teprve dvanáctiletou dívku a dva čtrnáctileté hochy. Všechny tři podrobili orientační dechové zkoušce. Výsledky u chlapců byly negativní.

„Ovšem výsledek u slečny jim lehce vyrazil dech, když se na přístroji objevila hodnota 1,68 promile alkoholu v dechu,“ napsala městská policie v příspěvku na Facebooku, který zveřejnila 30. září.

Strážníci na místo přivolali lékaře, který rozhodl o převozu dívky do nemocnice. Školačka nebyla schopná přesně popsat, kdo jí alkohol dal. Prý dostala lahev od neznámého mladíka v zámeckém parku.

Celou věc předali Policii ČR a také informovali pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

