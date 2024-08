Online pohotovost na jihu Čech funguje. Lékaři většinou pomohou na dálku

Zažívá to řada Jihočechů. Se zraněním nebo nevolností spěchají do nemocnice. Tam si sednou na pohotovosti do čekárny, kde často tráví i více než hodinu. Tomu chce nyní zamezit vedení Jihočeského kraje, které od začátku srpna jako první v republice spustilo takzvanou Jihočeskou pohotovost.

Kdo na ni zavolá, tomu lékař online na dálku pomůže stanovit první diagnózu a rozhodne, zda je pro pacienta nutné spěchat do nemocnice. Podle hejtmana Martina Kuby se ukazuje, že v Česku je i kvůli nedostatku lékařů čím dál obtížnější udržovat pohotovostní služby.

„Nová služba je nonstop zcela zdarma. Lékaři prostřednictvím videohovorů mohou poskytnout základní diagnózu pacientům. Hned první den se registrovalo přes šest tisíc klientů a službu využilo 84 lidí, z toho čtvrtina dětí. Nakonec se vše vyřešilo pomocí konzultace a nikdo z nich nemusel fyzicky navštívit lékaře,“ přibližuje první zkušenosti Kuba.

Pacient nečeká ani dvě minuty

Aktuální údaje o využívanosti služby za prvních sedm dní ukazují, že se ke službě registrovalo téměř 14 tisíc Jihočechů. „Lékaři s pacienty řešili přibližně 500 případů, z toho necelou třetinu online ošetřených pacientů tvořily děti. Průměrná doba čekání na ošetření lékařem, tedy na to, až se lékař po zadání požadavku pacientovi ozve zpět, je méně než dvě minuty,“ nabízí nová data vedoucí krajského odboru zdravotnictví Ivana Turková.

Online pohotovost má podle ní primárně sloužit lidem, kteří nejsou v přímém ohrožení života. „Nemá poskytovat neodkladnou či akutní péči, ale může fungovat jako alternativní kontakt mezi pacientem a lékařem. Pomocí videohovorů lze posoudit a navrhnout pacientovi vhodný individuální léčebný postup a zároveň vystavit eRecept na léky,“ doplňuje Turková.

Jedním z důvodů zavedení služby je velké vytížení lékařů, kterých je v kraji dlouhodobě nedostatek. Do budoucna se však počítá s omezováním pohotovostní péče, a to zejména v místech, která nejsou vázaná na urgentní příjem. Ministerstvo zdravotnictví totiž plánuje proplácet pouze tyto služby. To znamená, že by pohotovosti mohly v dohledné době zmizet z poliklinik menších měst jako například Třeboň či Trhové Sviny.

„Mění se to hodně s tím, jak odchází starší generace lékařů, kteří byli ochotni trávit na pohotovosti čas. Mladí doktoři to však mají nastavené jinak. Z mého pohledu je rušení pohotovostí na malých městech kvůli ekonomické udržitelnosti nezbytné, protože společnost si nemůže dovolit platit lékaře na malých obcích, kteří ošetří pár lidí za den. A právě proto se snažíme zajistit přístupnost pomocí online služby, která může být podle mě daleko efektivnější,“ vysvětluje Kuba.

Nemocnice novinku vítají

První zkušenosti s online typem pohotovosti hlásí také jihočeské nemocnice, které si novinku pochvalují. „Je to pozitivní věc, která pomůže omezit zbytné zákroky. Ty na urgentní příjem nepatří. Co se týče počtu ošetřených lidí, tak se to zatím v prvním týdnu po spuštění nijak neprojevilo, což se ale po prázdninách zřejmě změní,“ myslí si ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

Podobně jsou na tom například ve strakonické i jindřichohradecké nemocnici, kde je urgentní příjem dlouhodobě velmi přetížený. „Navíc je náš region rozlohou jeden z největších v republice, z čehož plynou větší dojezdové vzdálenosti. Zkušenosti ze Slovenska a západní Evropy nasvědčují, že využití takzvané telemedicíny může přinést menší zatížení urgentních příjmů, což ocení i naši klienti,“ připomíná mluvčí jindřichohradecké nemocnice Eliška Čermáková.

Vedení kraje už více než dva roky láká lékaře na jih Čech pomocí dotačního programu, díky němuž zde ordinuje více než dvacítka nových doktorů. „Chystáme se navíc uzavírat smlouvy s dalšími, z toho je osm zubařů, kteří pomohou vykrýt nedostatek v Písku a okolí. Musíme ale myslet i na to, aby kraj v tomto případě fungoval jako celek, tedy aby tu bylo pěkné bydlení i kvalitní služby s infrastrukturou,“ domnívá se Kuba.