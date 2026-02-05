Výstaviště se změnilo v centrum převážně zimních sportů. Návštěvníci si jich tam budou moct vyzkoušet celkem 23. Bude to třeba sjezdové a běžecké lyžování, bruslení nebo curling.
Ledové kluziště se kroutí mezi stromy a pavilony. Dnes si ho vyzkoušeli první návštěvníci festivalu. Na něj v dalších dnech zavítá i bývalý krasobruslař a jihočeský rodák Tomáš Verner, který bude předávat rady malým i velkým bruslařům.
Výběr z programu
Pořadatelé díky předchozím chladným dnům nastřádali pět tisíc kubíků sněhu. Část mají momentálně navíc a poslouží jim v případě oblevy. Po areálu jsou rozvezené zhruba dvě třetiny potřebného sněhu. Leží na sjezdovce a okruhu pro běžkaře.
Z pavilonu Z se stal Olympijský dům, kde je hlavní zázemí pro fanoušky. A těch by mělo dorazit hodně. Organizátoři mluví o tom, že bych jich do 22. února, kdy festival skončí, mohlo dorazit až 100 tisíc.
Koho tolik neláká přímo samotný sport, může ho oslovit chystaný doprovodný program. Každý den festivalu je tematický zaměřený na konkrétní sport. Doplňují ho koncerty, kdy zazpívají Pokáč, Paulie Garand, Lenny, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy či David Koller.
Při příchodu do areálu musí lidé počítat s kontrolou, jestli se nesnaží pronést nebezpečné předměty. „Na výstaviště se jde sportovat, takže vybavení si lidé přirozeně mohou vzít sebou. Nebude to nic neobvyklého. Vlastně klasický festival, akorát půjde o zimní sporty,“ říká technický ředitel festivalu Josef Ženíšek.
V areálu se bude platit výhradně kartou. Kdo přijde s hotovostí, může si ji nabít na festivalovou kartu. Kelímky budou vratné. Podobný režim znají návštěvníci klasických letních festivalů.