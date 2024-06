Oheň dětské olympiády zažehne Adamczyková, hry otevře velká show u Vltavy

Dva roky příprav, čtyři tisíce sportovců, pět dní a tisíce fanoušků. České Budějovice se od neděle do čtvrtka promění s nadsázkou v jednu obrovskou olympijskou vesnici s většinou sportovišť téměř na dohled.

Přípravy na největší sportovní akci v historii Jihočeského kraje – olympiádu dětí a mládeže – momentálně vrcholí. Hry začnou v neděli na náplavce u Dlouhého mostu zahajovacím ceremoniálem. Zástupci z řad pořadatelů na začátku týdne představili zajímavosti k celé olympiádě a popsali i samotnou podobu blížícího se zahájení.

Program slavnostního zahájení 17.30 – Warm up party

18.30 – Zahajovací ceremoniál – jeho součástí bude nástup krajských výprav v čele s vlajkonoši, vztyčení olympijské vlajky či zapálení ohně

20.00 – Koncert Adama Mišíka

21.15 – Koncert Jihočeské filharmonie Malý princ

22.15 – Multimediální show Circles

„Olympijský oheň zapálí Eva Adamczyková, tedy olympionička, dáma a postava, která je pro tuto roli ideální. Pořád patří ke generaci, co mezi teenagery žije a oni ji velmi respektují,“ popsal jihočeský hejtman Martin Kuba hlavní postavu nedělního zahájení.

Na náplavce kromě olympijské vítězky povedou sportovce ze svého kraje další osobnosti. Například vlajkonošem jihočeské výpravy bude bývalý fotbalový reprezentant David Lafata.

„Budeme tu mít také běžce Pavla Masláka, biatlonistky Evu Puskarčíkovou a Lucii Charvátovou, dorazí i vodní slalomářka Tereza Fišerová nebo sportovní střelec František Smetana,“ vyjmenoval další vlajkonoše místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

Podle hejtmana Kuby jsou navíc jihočeské hry ideálně časově naplánované tak, že předcházejí velkým olympijským hrám, které se budou konat od 26. července v Paříži.

„Chtěli jsme využít předolympijské atmosféry a dát ochutnat městu i regionu takovou atmosféru a zažít tak Paříž. Spousta lidí si také možná uvědomí, že bude moci na vlastní oči vidět budoucí hvězdy českého sportu,“ navázal Kuba.

Šuman upozornil, že kromě sportovních klání budou Budějovice hostit řadu doprovodných akcí. „Už v neděli začneme velkou konferencí, kde budeme řešit systémové nastavení sportu. Pro trenéry jsme na úterý připravili vzdělávací akci Dialogy za účasti basketbalisty Jiřího Welsche nebo beachvolejbalistů Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera,“ doplnil.

V Táboře se podepíše hvězdná Lu

Kromě krajského města se část disciplín odehraje také v Hluboké nad Vltavou nebo v Táboře a okolí, kde se žáci utkají o medaile ve volejbale, basketbale, házené, florbale nebo na horských kolech. „Právě v Táboře se dětská olympiáda konala před patnácti roky, takže se k nám hry po letech vracejí. Část disciplín bude také v Sezimově Ústí nebo v Chýnově,“ rozvedla spoluúčast Tábora místostarostka města Lenka Horejsková.

Organizátoři si zde pro návštěvníky připravili sportovní atrakce na břehu Jordánu nebo na Žižkově náměstí, kde si příští středu od 18 hodin mohou zájemci dojít pro podpis sportovců, kteří kromě Česka reprezentují právě Tábor. Chybět nebude ani účastnice atletického mistrovství Evropy Lurdes Gloria Manuel nebo sourozenci Kláry a Matěj Vaňkovi, kteří se věnují kanoistice.

Pořádání mládežnické olympiády je podle náměstka hejtmana pro školství Pavla Klímy pro region důležité i kvůli tomu, že může řadu školáků opět přilákat ke sportování. „Čtyřicet procent dětí se po covidové pandemii nevrátilo k organizovanému sportu. Nám se za uplynulých devět měsíců podařilo v doprovodném školním programu zapojit 104 škol. Už teď také víme, že v Olympijském domě umístěném na výstavišti máme pět tisíc rezervací z 55 škol,“ vypočítal Klíma.

Hejtman Kuba s konáním tak velké akce neočekává v Budějovicích zásadní dopravní komplikace. Na návštěvníky však apeloval, aby pro přesun mezi sportovišti používali hromadnou dopravu nebo šli pěšky. A upozornil, že dětská olympiáda je zároveň výzvou a velkým testem pro Budějovice i celý kraj v otázce ubytovacích kapacit.

„Musíme hledat partnery, kteří zde chtějí tyto kapacity budovat. Trochu se ukazuje slabina našeho regionu, což jsme pocítili i o uplynulém víkendu při srazu motorkářů Indian Racers, který by příští rok mohl být u nás v celosvětovém měřítku. Potenciál kraje si o to říká a věřím, že tentokrát to zvládneme i díky internátům a vysokoškolským kolejím,“ prohlásil Kuba.