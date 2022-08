Kvůli odstřelu skály museli na půl hodiny zavřít dálnici D3 u Chotýčan

„První výbuch odstranil materiál přímo v místě, kde bude odpočívka stát. Druhý měl za úkol upravit prostor, kde budou takzvané retenční nádrže,“ přiblížil zástupce zhotovitele Daniel Houštecký.

Uzavírka dálnice byla předpokládaná na dvě hodiny. Práce šly ale rychleji a bez komplikací, tak se první řidiči mohli na dálnici vrátit už přibližně po půl hodině od odstřelu.

„Z původního průzkumu před začátkem stavby jsme dopředu věděli, že narazíme na skálu, kterou budeme muset rozmělnit trhavinou. Původně jsme to plánovali už na květen letošního roku. Zemní práce ale pokračovaly tak dobře, že jsme nemuseli doposud trhavinu použít,“ zmínil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Nyní už podle jeho slov horninu nešlo odtěžit pouze běžnou těžkou technikou. Trhavinu budou muset při stavbě použít ještě minimálně třikrát.

Oboustrannou odpočívku u Chotýčan staví ŘSD od února. Doplní již hotovou u Mezna na Táborsku. Nabídne osmdesát míst pro kamiony, devadesát pro osobní auta a osm pro autobusy. Stání tam najdou i karavany a auta s přívěsem.

Celá stavba bude hotová příští rok v srpnu. Vyjít by měla na 432 milionů korun. Cena se ale může ještě navýšit kvůli zvyšujícím se cenám stavebního materiálu a pohonných hmot. Na obou stranách odpočívadla budou také odpočinkové zóny a čerpací stanice. Již dříve vybralo ŘSD společnost MOL, která bude pumpu provozovat 20 let. Za roční nájem bude platit téměř deset milionů korun.

Jihočeská část dálnice D3 je podle Rýdla jednou z hlavních priorit ŘSD. „Harmonogram stále platí a to se týká i obchvatu Českých Budějovic, kde jsme měli jedinou komplikaci, a to u tunelu Pohůrka, kde jsme se rozhodli k radikální změně technologie. V roce 2026 by se tak mělo přes jižní Čechy jezdit po dálnici až na rakouské hranice,“ poznamenal Rýdl.