Jihočeská ODS po odchodu Kuby. Začínají sněmy, stranu může převzít starosta Bauer

První oblastní sněm se uskuteční už dnes v Prachaticích, odkud je také starosta města a poslanec Jan Bauer. Právě on by mohl být adeptem na nového předsedu občanských demokratů na jihu Čech. Jasno o tom bude 12. ledna po regionálním sněmu.
„Jako člen výkonné rady ODS jsem vyzval vedení strany ke společnému řešení aktuální situace v jižních Čechách. V následujících týdnech chceme být osobně a společně u všech klíčových jednání, vyslechnout členy a společně nastavit jasné kroky směrem ke stabilizaci. Jihočeská ODS má silnou tradici a pevné jádro, o které se můžeme opřít,“ konstatoval Bauer.
Další oblastní sněm bude hned v úterý v Českém Krumlově a v úterý 16. prosince v Jindřichově Hradci, 5. ledna pak v Písku. „Termíny pro oblast Strakonic a Českých Budějovic budeme ještě upřesňovat,“ zmínil Jakub Skyva, mluvčí strany.
„Záleží mi na tom, aby jihočeská ODS znovu nabrala sílu a mohla uspět v komunálních volbách. Spolu s kolegy z vedení pro to uděláme všechno. A jistě to bude priorita i pro budoucí vedení, které vzejde z kongresu,“ uvedl Martin Kupka, místopředseda ODS a kandidát na předsedu strany.
Součástí plánovaných kroků je příprava lednových voleb delegátů na kongres ODS, nominace do centrálních orgánů i podpora jednotlivých místních a oblastních sdružení při organizačních změnách.
„Je důležité, že držíme pohromadě a pokračujeme. Jen tak dokážeme tuto situaci zvládnout a znovu posílit,“ uvedl Jiří Borovka, člen regionální rady ODS Jihočeského kraje.
Jako jeden z mála krajských a českobudějovických zastupitelů se od strany netrhl. Je pravděpodobné, že by se Borovka mohl stát novým šéfem ODS právě pro Budějovicko. A dost možná to bude on, kdo bude hlavní tváří při sestavování kandidátky ODS pro komunální volby na podzim příštího roku.
Martin Kuba oznámí název nového hnutí a jeho program až na začátku příštího roku. Přesun do tohoto uskupení potvrdilo 30 jihočeských krajských zastupitelů zvolených za ODS ze 34. V Budějovicích to bylo 14 ze 16.