Chvalšiny opět získaly Odpadového Oskara, Jihočeský kraj celkově propadl

Sedm kontejnerů vedle sebe na tříděný komunální odpad. Nechybí nádoby na plechovky a oblečení. Ušlapaný trávník před řadou plechových nádob v českobudějovické Sokolské ulici doplňuje odstavený starý kočárek a několik zavařovacích sklenic na zemi. Tak vypadá jedno z míst určených k takzvané separaci komunálních odpadů.

„Chodím sem pravidelně s PET lahvemi a papírem. Myslím, že třídění je správné,“ hodnotí třicetiletá Renáta Kalkušová bydlící v nedalekém paneláku.

Právě kolem třídění komunálního odpadu se v těchto dnech strhla polemika. Spolek Arnika, který tyto aktivity dlouhodobě sleduje, zveřejnil výsledky desátého ročníku celostátní soutěže nazvané Odpadový Oskar.

Jihočeský kraj v ní má vítěze i poražené. Podle letošních výsledků skončily na předních místech Písek, Milevsko či Prachatice, z obcí Stehlovice, Hosty nebo Chvalšiny. Mnoho větších jihočeských měst však v přehledu chybí. Podle mluvčího Arniky Arnošta Pavloviče neposkytují některá města veřejné informace o produkci směsného komunálního odpadu (SKO), ačkoliv by to ze zákona měly. Proto se nezapojují ani do Oskara.

Arnika vychází z údajů společnosti EKO-KOM, jež třídění odpadů organizuje. Nejvyšší celostátní ocenění za nejméně směsných odpadů v kategorii sídel od 1 001 do 5 000 obyvatel získaly už potřetí Chvalšiny na Českokrumlovsku.

Loni jejich obyvatelé vyprodukovali necelých 40 kilogramů SKO na jednoho člověka. Naopak krajský průměr představuje 194 kilo, což je třetí největší množství v rámci republiky. Víc má jen Ústecký a Středočeský kraj.

„Tříděním odpadu se zabýváme od roku 2005, kdy jsme přistavili první barevné nádoby. Naše lidi motivuje i ekonomika a na třídění si zvykli. Za směsný odpad se u nás platí podle velikosti nádob a počtu jejich vyvážení,“ vysvětlil starosta Chvalšin Jiří Borský.

180 kilogramů na obyvatele Budějovic

Obec s 1 200 obyvateli má také bezplatný sběrný dvůr a domácnostem rozdává barevné pytle na různé druhy vytříděného komunálního odpadu, který zdarma odváží. Pro zbytkový SKO má nádoby o velikosti 110 až 240 litrů.

Za jedno vyprázdnění platí obyvatelé od 90 do 197 korun. Tímto systémem vytřídí 68 procent domácího odpadu. Pro porovnání, průměrná efektivita třídění v kraji je 46 procent.

Podle Borského je to spravedlivý a efektivní způsob, který je vhodný spíš pro menší obce. Větší města jako České Budějovice sice také třídí, ale zbytkový SKO vyvážejí od domů po zaplacení paušálního poplatku. Nezáleží pak na tom, jestli je popelnice plná, nebo poloprázdná.

Redakci MF DNES se nakonec podařilo zjistit, že loňská produkce SKO na jednoho obyvatele krajského města byla kolem 180 kilogramů. Zdrojem informace byl odbor životního prostředí magistrátu.

Zakladatel soutěže Odpadový Oskar Milan Havel z Arniky k tomu poznamenal, třídění komunálních odpadů se globálně zlepšuje, k čemuž přispívají i rostoucí ceny za skládkování.

„Snižování množství směsného komunálního odpadu se nejvíc projevuje u systému door to door (třídění komunálních odpadů přímo u domů, pozn. red.). Pomáhá i zavedení poplatků podle objemu,“ míní Havel.