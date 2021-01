Na českobudějovickém výstavišti začala výstavba vakcinačního centra

Centrum by mělo být podle předpokladů hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby postavené do víkendu, aby bylo připravené na provoz od začátku příštího týdne. Jako první by do nich měli zamířit zdravotníci záchranné služby.

„Potřebujeme si na začátku ještě odladit všechny detaily včetně časů registrace tak, aby nám veškeré kroky na sebe co nejlépe navazovaly. Musíme být na očkování veřejnosti co nejvíce připravení,“ zmínil k zahájení provozu Kuba.

Otázkou však zůstává, zda bude možné hned v pondělí zahájit hromadné očkování. „Vše se bude odvíjet od toho, kolik dostaneme vakcín. Od včerejška jsme dostali dvě krabice od vlády a během dne by měla přijít i várka od společnosti Pfizer,“ dodal Kuba.

V nejbližších dnech se také rozhodne o podobě dalších očkovacích centrech v kraji. Podle plánů vedení kraje a krajské hygieny by se do čtyř dnů měly doladit detaily.



Teprve poté přijde na řadu sestavení harmonogramu stavebních prací. Vakcinační centra by pak podle vyjádření hejtmana měla stát ve všech okresních městech do tří týdnů.

V tuto chvíli dostala první očkovací dávku naprostá většina nemocničního personálu. Do konce týdne by měla být dokončená i vakcinace v domovech pro seniory, po nichž přijdou na řadu zaměstnanci záchranné služby, praktičtí lékaři, ambulantní služby a obsluhy budoucích vakcinačních center.