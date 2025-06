Na hlavním českobudějovickém náměstí vznikl největší obraz svého druhu v Česku. Krajské město tím naplno zahájilo oslavy 760 let od svého založení kulturním programem Soutok.

„Na obrazu se podílejí místní obyvatelé, malé i větší organizace zaměřené na kulturu, společnost, vzdělávání, ale také třeba na sport. Každé uskupení obdrželo stejné plátno, na kterém vytvořilo motiv nejlépe vystihující jejich komunitu,“ popsal Matěj Vlašánek, programový ředitel týmu, který Budějovice připravuje na Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK).

Svá plátna tam měla celá řada budějovických škol a školek, Centrum Bazalka, Budějovický Budvar či Jihočeská vědecká knihovna. „Byl to náš kolektivní nápad a nakonec jsme se dohodli na obrysu čtenářky a názvech knihy v různých jazycích. Pojali jsme to hodně barevně, aby to bylo veselé, protože jsme veselá knihovna,“ sdělily Klára Červená a Petra Mašínová. Jejich plátno připravilo asi patnáct zaměstnanců knihovny.

Za koncepcí Obrazu pro moje město stojí kurátor Ondřej Horák, autor loňské úspěšné Ódy na moje město, která tehdy ve velkém hudbou oživila Palackého náměstí v Budějovicích.

Dnešní rozvinutí obrazu je součástí festivalu Soutok, který je hlavní událostí letošního roku pro tým EHMK 2028. „Ve dnech 5. až 28. června oslavíme 760 let od založení Českých Budějovic a propojíme jejich historii, současnost i budoucí kulturní vizi směřující k roku 2028. Soutok je pro nás takový letošní hlavní závod při tréninku na období, které začne za dva půl roku,“ zmínil Petr Peřinka, který teď vede tým organizátorů.

Další program Soutoku 6. června: Komunitní happening Kul.turista představí monumentální Obraz pro moje město. Večer završí narozeninová oslava města v Letním kině Háječek. 13.–14. června: PLUJ – multižánrový festival v Alšově jihočeské galerii nabídne současnou hudbu, performativní umění i setkávání s umělci. 19.–20. června: Rodinný festival Město v kostce přinese do Jihočeské vědecké knihovny interaktivní program pro děti, rodiče i prarodiče. 26. června: Premiéra site-specific zpěvohry Delirium v podání Jihočeské filharmonie přenese hudbu do nečekaných prostor města. 28. června: Soutok chutí – závěrečný festival v letním kině Háječek oslaví místní gastronomii, udržitelnost a setkávání u jednoho stolu. Podrobný program je na: budejovice2028.eu/soutok

Titul Evropské hlavní město kultury získaly Budějovice pro rok 2028 před dvěma lety. Letos tým EHMK čítající patnáct lidí pracuje s rozpočtem 55 milionů korun, když 40 procent z toho tvoří dotace ministerstva kultury.

„V nejbližších dnech se například chytáme otevřít dvě další velké výzvy, kdy dostanou další organizace a spolky možnost zapojit se do přípravy,“ upozornil Peřinka.

České Budějovice získaly titul jako třetí české město v historii, po Praze a Plzni. V roce 2028 se o něj budou dělit s francouzským městem Bourges a Skopje, hlavním městem Severní Makedonie.