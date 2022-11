Napojení dálnice D3 u Budějovic má zelenou, pomůže to i k obchvatu Srubce

Srubečtí na obchvat čekají už desítky let. Přípravu však jako u mnoha dopravních staveb provázely vleklé potíže. Někteří odmítali navrženou trasu, dlouho nebylo jasné, kudy vlastně silnice povede.

Úterní rozhodnutí zastupitelů, kdy pro bylo osm z devíti a jeden se zdržel, však projekt posouvá výrazně kupředu. „Tady na Srubci je drtivá většina obyvatel pro stavbu. Naše rozhodnutí by tedy mělo pomoci,“ uvedla starostka obce Lenka Malá.

Srubcem denně projede zhruba deset tisíc aut. Některá navíc velmi rychle, a to v blízkosti základní školy. Díky přeložce se tak výrazně zvýší bezpečnost.

Jihočeský kraj po obci potřeboval toto rozhodnutí, aby mohl projekt rozdělit na dvě části. Nyní tak bude moci nejdříve zahájit stavbu šesté etapy zanádražní komunikace, která se napojuje na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Ta má být hotová v roce 2024, a je tak potřeba, stavbu zanádražky co nejvíce urychlit.

Fialová značí trasu dálnice D3 kolem Českých Budějovic, modrá ukazuje napojení na dálnici na Pohůrce a obchvat Srubce.

Pak se kraj jako investor pustí i do samotného obchvatu Srubce. Tam už dříve pozměnil projekt a část nové silnice, přibližně 300 metrů, povede v tunelu. Pracuje se na takzvané severní variantě, která vede blíže směrem k Dobré Vodě. Hrubé odhady nákladů celé stavby jsou nyní kolem miliardy korun.

Kraj na podzim roku 2021 zamítli žádost o vydání územního rozhodnutí. S ohledem na to hejtmanství zadalo analýzu projektu a následně takové úpravy, které mají vést k získání rozhodnutí. To by mohlo být platné na jaře příštího roku.

Navíc se kraji povedlo dohodnout na výkupu pozemku s domem, který je pro stavbu naprosto nezbytný a nachází se kus od Ledenické silnice v trase přípojky k dálnici. Obě části, šestá etapa zanádražní i obchvat mají být podle dřívějšího harmonogramu v provozu v roce 2028, nyní to možná bude dříve.

„Jde o to co nejrychleji postavit napojení na Ledenickou a potom pokračovat v obchvatu Srubce. Když by první část nebyla, všichni motoristé by dál od Ledenic a Srubce sjížděli do Suchého Vrbného a na dálnici by se odtud promotávali zpět přes celou zanádražní,“ zmínil už dříve hejtman Martin Kuba.

Když bude nyní vše postupovat bez větších problémů, tak by mohla být první část ještě někdy koncem roku 2024 hotová. „Tím, že jsme se takto dohodli a ještě se podařilo vykoupit důležitý pozemek, jsme se opravdu výrazně posunuli dál,“ konstatoval s tím, že v minulosti projekt hodně stagnoval.

Zároveň ujistil, že kraj má stejně jako na první etapě zájem i na dokončení obchvatu Srubce. Tam však bude muset také ještě vykupovat pozemky a podobně a příprava tak potrvá o něco déle.