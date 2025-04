Na obchvatu Lišova a Štěpánovic už finišují, za den položí tisíc tun asfaltu

Když se před dvěma lety stavaři vrhli na budování obchvatu Lišova a Štěpánovic, zaznělo tehdy od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), že další pokračování nové silnice směrem k Třeboni není prioritou a bude těžké hledat na tuto akci peníze.

Teď už je vše jinak. Příprava dalšího, tři a půl kilometru dlouhého úseku mezi Vranínem a Třeboní je v plném proudu a stavět by se měl za tři roky. Zhruba za pět let by pak byl hotový.

Potvrdila to šéfka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková. „Projekt má platné územní rozhodnutí, v současnosti se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení, které bychom měli mít do konce letošního roku hotové. Ještě samozřejmě budeme vykupovat pozemky. Zrovna jsem odpovídala jedné majitelce, která se ptala, kolik mají ještě času,“ uvedla v úterý Hrušková.

O tématu mluvila, když dorazila na aktuální stavbu 9,5 kilometru dlouhého obchvatu Lišova a Štěpánovic na tahu z Budějovic do Třeboně. Tam už se na některých částech pokládá poslední vrstva asfaltu a práce jdou pomalu do finále.

Na konci července už se ŘSD chystá novou silnici otevřít. Zhruba 11 tisíc aut denně se pak vyhne Lišovu a najede na přehlednější, a tím i bezpečnější vozovku.

Ještě předtím se také motoristé dočkají kompletního otevření kruhové křižovatky Na Klaudě a budou tak moct odbočit do Rudolfova z obou směrů. „A chystáme i den otevřených dveří, podobně jako to bylo loni na dálnici D3,“ upozornil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Uskutečnit by se měl pravděpodobně v sobotu 7. června, takže si silnici s předstihem zájemci projedou třeba na kole.

Pod vozovkou je 12 kilometrů drenáží

MF DNES celou stavbu projela, na velké části už leží asfalt, pracovníci například dělají terénní úpravy v místech, kde silnice vede takzvaně v zářezu a kolem jsou několikametrové svahy. Jinde se ještě pracuje na mostech. Těch je na celém úseku celkem osm, z toho pět přímo na budoucím obchvatu.

Stavba za přibližně miliardu korun se mimo jiné prodraží o 50 milionů. Důvodem je podle ŘSD špatná kvalita zeminy přímo na stavbě, která neměla dostatečnou pevnost. „Laboratorní zkoušky ukázaly, že nedosahuje takové kvality, jak předpokládal projekt, je příliš měkká. To znamená, že jsme ji museli vylepšit vápněním,“ vysvětlila Hrušková.

Práce má na starosti společnost M-Silnice a její zástupce a manažer projektu Otakar Hasík zmínil, že se na stavbě pohybuje kolem 250 dělníků a 60 bagrů, finišerů a dalších strojů.

„Denně pokládáme tisíc tun asfaltových směsí a 1 500 tun štěrkových směsí do podkladních vrstev vozovky. Celkem zde položíme 70 tisíc tun. Dokončujeme těžbu zářezů a náspy, na mostních objektech dokončujeme římsy, izolace a pokládku asfaltu,“ vyjmenoval Hasík.

Zmínil, že se při pracích museli vypořádat také se spodní vodou, která jejich postup ztěžovala. Termíny ale firma drží. „Jelikož je to rybníkářská oblast, pod vozovkou je 12 kilometrů drenáží, které odvádí vodu,“ upřesnil.

Také upozornil, že celá akce není jen o 9,5 kilometru obchvatu. „Součástí je ještě dalších 15 kilometrů silnic druhých a třetích tříd a polních cest, které jsme opravovali nebo stavěli,“ doplnil Hasík. Při stavbě také odstřelovali skálu a potřebovali k tomu tuny náloží.

Až se na konci července silnice otevře, bude ve směru od Budějovic začínat na zmíněné Klaudě, kde nyní končí čtyřpruhová komunikace. Na současnou vozovku se vrátí u Vranína nedaleko Třeboně. Povede jižně kolem Lišova a naopak severně od Štěpánovic.

Bude dvoupruhová, nicméně ředitelka Hrušková zmínila, že už vznikl požadavek rozšířit tento úsek do režimu 2+1. V budoucnu by tak měl být v části silnice vždy jeden směr o dvou pruzích tak, aby se dalo bezpečněji předjíždět.

Až bude hotová i část z Vranína k Třeboni, bude vyřešený celý tento tah z Českých Budějovic.