Na hustotu provozu si stěžují i místní obyvatelé. Jedním z nich je i Pavel Koschant, který novou silnici vítá. „Myslím si, že pro Kaplici je to přínos. Když se tady v centru podíváte, tak je tu velký provoz, jezdí tady hodně nákladních aut,“ řekl. Poukázal však na to, že zatímco jeho město bude mít z obchvatu užitek, sousedním Blanskem bude pořád doprava projíždět.
Zprovozněný nový úsek je dlouhý přes 1,5 kilometru. Jeho výstavba vyšla na 293 milionů korun, z čehož 162 milionů pokryly dotace z IROP a 124,5 milionu zaplatil Jihočeský kraj. Zbylých 6,5 milionu uhradila Kaplice ze svého rozpočtu.
Starosta města Libor Lukš věří, že řidiči nákladních aut budou obchvat využívat. „Ušetří to komunikace. Až nám bude předaná ulice Pohorská, tak ji zrekonstruujeme. Máme tam nějaké plány z hlediska parkovišť chodníků a tak podobně,“ nastínil.
Počet aut projíždějících Kaplicí nedokázal vyčíslit, každé nákladní vozidlo, které z ulic ubude, podle Lukše určitě zlepší kvalitu života v Kaplici.
Silnice má dva jízdní pruhy, je široká sedm metrů a navržená pro rychlost 70 km/h. Trasa navazuje na první etapu a vede po východním okraji města. Přechází nad silnicí II/158 v ulici Pohorská a pokračuje kolem tréninkového fotbalového hřiště. Za mostem přes řeku Malši se potom napojuje na silnici ve směru na Blansko.
Stavba začala loni v dubnu a po novém obchvatu se původně mělo jezdit až v příštím roce. „Jsem rád, že se stavbu podařilo dokončit dokonce o tři a půl měsíce dříve, než byl smluvní termín. Beru to jako jeden z předvánočních dárků, které se nám letos podařilo Jihočechům nadělit,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.
Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností MI Roads a Doprastav. Josef Král, oblastní ředitel společnosti MI Roads, konstatoval, že práce nebyly náročnější než u jiných dopravních staveb.
„Jedinou komplikací byly povodně loni v září, kdy se rozvodnila řeka Malše a způsobilo nám to drobné škody a zdržení prací, které jsme dohnali,“ popsal.
Stavaři se museli potýkat i s kopcovitým terénem. Směrem na Blansko dělali velký zářez s tím, že v místě bylo hodně skály. Museli si proto pomoci trhacími pracemi. Král zároveň zmínil, že součástí obchvatu je i velká zeď, která odcloňuje místní zahrádkářskou kolonii.
Hejtman Kuba doplnil, že obchvat bude mít ještě větší smysl po napojení na dálnici. Věří, že se ho podaří vybudovat co nejdříve. „I tak si ale myslím, že se konečně ta první etapa stává smysluplnou a odlehčíme Kaplici ve vnitřním provozu,“ komentoval.
Ke zmíněnému napojení by podle ředitelky jihočeského Ředitelství silnic a dálnic Vladimíry Hruškové mělo dojít v příštím roce. „Do konce roku 2026 by měla být prodloužená dálnice od Kaplice-nádraží do Kaplice, zároveň s přivaděčem, okružní křižovatkou a napojením na tento obchvat,“ přiblížila.
Na konec srpna příštího roku se chystá také zprovoznění příhraničního úseku dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Kompletní dokončení jihočeské části dálnice plánují v roce 2027. To by se měl otevřít zbývající úsek mezi Kaplicí a Nažidly.
Práce postupují i na rakouské straně, s níž mají čeští zástupci dvakrát ročně pracovní schůzky, na nichž řeší napojení dálnice D3 s rychlostní silnicí v Rakousku.
„Úsek Freistadt Nord - Rainbach Nord je ve výstavbě, v provozu by měl být v roce 2028. Úsek Rainbach Nord - Wullowitz je v přípravě a tam se počítá s roky 2031 až 2032,“ doplnila Hrušková.