Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

  21:24,  aktualizováno  21:24
V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo pozornosti nakupujících, kteří přivolali policii, a tak byl záhy zadržen.
Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli, zadržela policie. (26. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Jak se následně ukázalo, muž neměl v úmyslu nikoho napadnout. Podle informací policie se chtěl se svou výzbrojí pouze pochlubit kamarádům.

„Mladík byl policisty rychle zadržen, nože zajištěny, maketa pistole také. Naštěstí se svojí výzbrojí se chtěl jen pochlubit kamarádům,“ uvedla policie ČR na sociální síti X. Incident se tak obešel bez zranění a bez přímého ohrožení ostatních lidí v centru.

Zásah v Českých Budějovicích připomněl i další případy násilí v obchodních centrech. Začátkem ledna v Hradci Králové v obchodním centru Futurum zranil muž dva lidi, jednoho z nich vážně.

Město si zároveň stále připomíná loňský únorový útok, kdy mladistvý pachatel noži zavraždil dvě prodavačky. Vrchní soud v Praze mu za dvojnásobnou vraždu pravomocně potvrdil devět let vězení a zabezpečovací detenci.

