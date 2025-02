Na místě nemocnice vznikne 200 bytů, domov pro seniory i centrum s bazénem

Nemocnice by měla dolní areál kompletně opustit v letošním roce, funguje tam ještě ORL a ortopedie. Také proto může kraj v létě vysoutěžit zhotovitele a v září začít s pracemi. Některé objekty, hlavně ty nejstarší, zůstanou na svém místě. Jihočeský kraj je nechá opravit a zmodernizovat a budou sloužit dál. Jiné nemocniční objekty naopak půjdou k zemi.

„Vznikne tak úplně nová čtvrť, bude to velká proměna,“ zdůraznil hejtman Martin Kuba. První etapa zahrnuje například 72 bytů pro soběstačné seniory, kteří budou moci využívat sociální služby. Dále tam postaví 70 lůžek domova pro seniory.

„Projekt je unikátní v tom, že když přijde soběstačný senior, může využívat jednu část, a pokud by se jeho stav zhoršil, přesune se do domova, kde bude mít větší péči,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová. Počítá se i s asi deseti několika hospicovými lůžky.

Vnitroblok by měl být podle ní velmi klidný, kdo místo zná dnes, tak to může potvrdit. Navíc je to odtud jen pár stovek metrů do nemocnice. V areálu bude také zařízení pro děti v případě, které vyžadují okamžitou pomoc, když je například odeberou rodičům. Areál nabídne i rehabilitační bazén.

Součástí první etapy výstavby nové čtvrti bude také dům s přibližně 35 byty, které využije například personál tamních zařízení.

Kozlová také upozornila, že místa budou v areálu třeba pro osoby s roztroušenou sklerózou a organizace, které o ně pečují. „Když jde třeba o člověka, který už potřebuje péči 24 hodin denně, tak nemáme adekvátní zařízení, kam bychom ho teď umístili. To jsou i klienti třeba ve věku od 35 do 50. My jsme je museli dávat do domovů pro seniory. Představte si, že Vám funguje hlava, ale tělo nikoli a je vám 35 a jste v zařízení se seniory s různým stupněm dalšího postižení. To není úplně vhodné na psychiku,“ popsala Kozlová.

A místo k bydlení bude připravené i pro personál, který bude v nových zařízeních pracovat. Součástí projektu je totiž také dům s 37 byty, které bude vlastnit kraj. Případně tam budou moci bydlet lékaři či zdravotní sestry.

V okolí mají plány soukromí investoři

Novou čtvrť ohraničenou ulicemi B. Němcové, G. Svobody na těch delších stranách, na kratších končí v ulici Matici Školské a na opačné pod kostelem sv. Jana Nepomuckého. Kraj předpokládá, že za první etapu zaplatí zhruba jednu miliardu korun.

„Bude samozřejmě záležet, jaká částka vzejde z výběrového řízení na zhotovitele. U té druhé etapy už nepočítáme, že bychom ji hradili pouze my jako kraj, ale počítáme se zapojením soukromého sektoru,“ přidal Kuba.

A cena za druhou část je odhadovaná na 850 milionů korun, za což má vzniknout přibližně 160 bytů ve třech domech. Část z nich tedy má být klasicky komerčních. O tom, jaký bude přesný poměr, se ještě bude vedení hejtmanství rozhodovat.

V letošním rozpočtu má kraj na zahájení proměny celého areálu čtvrt miliardy korun.

A měnit se bude také okolí, tam mají plány zase soukromí investoři. Nedávno nechal například Lidl zbourat opodál bývalou Budovu Čevaku a měl by tam do tří let postavit nový Lidl, když ten současný skončí. Pozemky tam patří podnikateli Vlastislavu Břízovi.

„Bavme se o roku 2027. Měl jsem určité představy o výškové budově, ale byl jsem usměrněn a umírněn. Tak uvidíme,“ uvedl v únorovém rozhovoru pro MF DNES. Nedávno věc řešil i s jednatelem Lidlu, ale týká se to i Billy, jež na současném místě u Mánesovy ulice skončí.