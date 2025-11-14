Nová stezka je dlouhá 900 metrů, vede podél rybníku Velký Zvolen a součástí jsou třeba dva mostky přes Zvolenovský potok, nechybí tam veřejné osvětlení, dřevěné či kovové zábradlí. A časem mají přibýt ještě další prvky, třeba lavička s výhledem na rybník. Celková hodnota investice přesáhla 15 milionů korun.
„Pro nás je to velká úleva. Lidé – hlavně děti a studenti – chodili po silnici bez chodníku, což bylo nebezpečné a nepříjemné. Na stezku jsme čekali mnoho let, a proto máme obrovskou radost, že se konečně podařila,“ reagoval obyvatel Sudárny a dlouholetý iniciátor projektu Oldřich Hoďánek.
Očekává, že důležitost stezky ještě poroste. „Tuto část Hluboké čeká v blízké budoucnosti rozvoj. Budou se tu stavět domy, může tu brzy přibýt nějakých 200 obyvatel včetně dětí. Zdejší firma také hodlá expandovat,“ zmínil také.
„Tahle stavba pro mě představuje jeden z nejdůležitějších bezpečnostních projektů posledních let,“ přidal radní Hluboké pro dopravu či investice David Šťastný. „Propojili jsme důležité části města, odstranili dlouhodobě nebezpečný úsek a doplnili infrastrukturu, kterou lidé denně využívají. Spolupráce s krajem umožnila položit i nový povrch silnice, takže celý úsek dnes působí bezpečněji, přehledněji a moderněji,“ vyjmenoval.
|
Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana
Na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím IROP, Jihočeský kraj a město Hluboká nad Vltavou. Práce začaly letos v dubnu a vlastně ještě úplně neskončily, některé betonové části ještě ani nebyly úplně vytvrdlé. Jinak je stezka vyasfaltovaná a v místech, kde je to nutné kvůli bezpečnosti, nechybí zábradlí. Stavbu provedla firma Stavitelství Vácha & syn
Hluboká je známá tím, že tudy vede jedna z nejoblíbenějších cyklostezek v celém Jihočeském kraji. Nyní tak rozšiřuje svou síť o další úsek. Rád je za něj i ředitel tamní střední školy Pavel Zasadil.
„Přál jsem si ji celých osm let, co jsem tu ve vedení školy. Také jsme o ni aktivně usilovali a moc mě těší, že je hotová. Ještě musíme naše studenty naučit, aby po ní chodili v celé délce, i když je to asi o 20 metrů delší než po silnici. Za tu bezpečnost to stojí,“ uvedl Zasadil.
|
Nový zimní stadion v Hluboké za 325 milionů má přilákat i reprezentace
Ještě apeloval na to, aby se přes silnici vedoucí k autobusové zastávce udělal přechod pro chodce, souhlasí s tím i zástupci Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pokud s tím bude souhlasit i policie, tak by se tam časem mohl objevit.
Zvolenovská doplňuje další projekty města. V roce 2025 otevřeli také stezku Munice–Zliv a cyklostezku Zámostí, která spolu s novou lávkou přes Vltavu zajišťuje bezpečné spojení do sportovně-relaxačního areálu i do dalších částí města.