Blíží se silné mrazy. Když budou noclehárny plné, nabídnou příchozím židli

Dům sv. Pavla spadající pod Charitu České Budějovice navýšil od 1. prosince kapacitu své noclehárny z 20 na 22 lůžek.

„V první polovině prosince byla ve většině dnů zaplněná i ta navýšená kapacita. Přes Vánoce se to trochu uvolnilo, ale je to podle mě spojené s tím, že bylo spíše jarní než zimní počasí. Chodilo kolem devatenácti někdy dvaceti pánů,“ spočítala vedoucí noclehárny a azylového domu pro muže Petra Vohlídalová.

Zatímco vloni v lednu a únoru museli pracovnice noclehárny sv. Antonína v Jindřichově Hradci zájemce o lůžka odmítat kvůli nedostatku místa, letos je zima poklidnější. „Kapacitu nemáme využitou, teď tam například mám dva kluky,“ přiblížila sociální pracovnice Libuše Šimonová. Noclehárna disponuje osmi lůžky pro muže a třemi pro ženy.

„Jsme rádi, že tady nemáme moc lidí, protože to vypadá, že bezdomovci nejsou. Nevím, proč tomu tak je, ale je pravda, že někteří stálí klienti, kteří k nám docházejí, jsou nyní v nemocnici,“ naznačila Šimonová. Ani o svátcích nebyl o nocleh velký zájem, a to ani za špatného počasí. Každý rok pro klienty připravujeme štědrovečerní tabuli s drobnými dárky,“ doplnila.

To se může změnit příští týden, kdy noční teploty klesnou hluboko pod bod mrazu. „V Jihočeském kraji začne mrznout v noci na neděli. Večer pak čekáme ochlazení na minus devět stupňů. Nejchladněji bude v úterý ráno, kdy teploty klesnou na minus patnáct stupňů,“ informovala Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

„To už k nám nocležníky přiláká. Jsme na ně připravení. Pokud hluboké mrazy trvají delší dobu, sloužící pracovník může přijmout i klienty nad kapacitu. Říkáme tomu teplá židle, kdy lidé bez domova mohou přečkat noc v teple na židli či na matraci,“ přiblížila Libuše Šimonová z Hradce.

V Budějovicích zdražili na 70 korun za noc

Bezdomovcům, na něž nezbudou postele, nabídnou židle i noclehárny v Táboře a Budějovicích. Krizový režim vyhlásili už při prosincových mrazech.

„Smysl je v tom, že dvaadvacet mužů se vejde na noclehárnu a zbytek může přečkat noc v kulturní místnosti na židlích, protože pro další lůžka už prostory nemáme. Židle jsou omezené kapacitou denního centra. Teoreticky by mohlo přijít dvacet pánů najednou, ale nestává se, že bychom to zaplnili,“ uvedla Vohlídalová z Domu u sv. Pavla s tím, že při mrazech začátkem prosince přenocování v kulturní místnosti využilo kolem deseti mužů.

Od Nového roku si nocležníci v Budějovicích za lůžko připlatí dvacet korun. „Od prvního ledna jsme navyšovali ceny z padesáti na sedmdesát korun, další zdražení neplánujeme,“ informovala vedoucí pracovnice. Důvodem zdražení jsou rostoucí ceny energií a celkových nákladů služeb.

V jindřichohradecké noclehárně stojí noc čtyřicet korun. Příchozí tam kromě postele mají k dispozici sociální zařízení a kuchyňku, kde si mohou ohřát či uvařit jídlo. O zvýšení jednorázového poplatku tam zatím nezvažují.

„I kdyby se cena navýšila o deset korun, situaci by to nezachránilo. Shánějí se jiné zdroje na pokrytí výdajů na energie. Už teď bývá pro některé muže problém zaplatit čtyřicet korun, pokud nejsou na úřadu práce a nemají to hrazené,“ konstatovala Šimonová.

V Budějovicích a Táboře může kdokoli předplatit nocleh lidem bez domova přes noclenky. „Klienti o ně mají zájem hlavně v zimních měsících. Přes část roku, kdy je relativně přívětivé počasí, tráví noci venku. Jakmile se počasí zhorší, je o přespání na noclehárně zájem větší,“ sdělila mluvčí Charity Tábor Klára Petrášková.

V loňském roce vydala táborská Charita 269 noclenek. Tamní zařízení má k dispozici dvanáct lůžek pro muže a čtyři pro ženy. Tady zájemci zaplatí za noc padesát korun.