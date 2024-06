Nechtěla to hlásit, líčila matka, jejíž dcera viní nevlastního dědu z osahávání

V kauze už vypovídalo množství svědků včetně znalců, v pondělí přišli na řadu rodiče a sourozenci údajně poškozené, dnes sedmnáctileté dívky. Mimo jiné její babička. Nikdy netrestaný obžalovaný vinu popírá a tvrdí, že se stal obětí komplotu kvůli penězům za odškodnění.

Podle státní zástupkyně Libuše Pospíšilové obžalovaný v letech 2014 až 2018 nejméně ve dvaceti případech osahával přes pyžamo nezletilou nevlastní vnučku, která k němu jezdila za svou babičkou. Využíval situace, kdy s ní byl na okamžik o samotě. Dívka se o tom svěřila až s odstupem času kamarádce, pak její matce a svému bratrovi.

„Nikdy jsem tomu neuvěřila. Vždycky jsem byla s nimi. Rodina mi o tom stručně řekla, až když podali trestní oznámení a přestali pak se mnou mluvit,“ vypovídala babička dívky a přítelkyně obžalovaného, rovněž invalidní žena v seniorském věku.

S obžalovaným se jako důchodkyně seznámila, když ovdověl a trávila s ním v jeho domku různě dlouhá období. Opakovala, že vůbec nerozumí tomu, co se děje. S bývalým řezníkem přechodně žije dál.

Zatímco její syn a otec dívky vypovídal jen povrchně, až dramaticky vše vylíčila její matka. S kapesníkem na očích popsala, jak s dcerou občas tchyni navštěvovaly nebo za ní jezdila dívka sama či s kamarádkou.

V roce 2018 před pandemií covidu si povšimla, že dcera k babičce a nevlastnímu dědovi už jezdit nechce a také, že dědu při posledním setkání odmítla obejmout. Pak se o jejím tajemství dozvěděla od matky dceřiny spolužačky.

Za psychické trauma žádá půl milionu

„Řekla, že se stalo něco strašného. Ale dcera nechtěla, abych to nahlásila policii. Měla obavy, že by pak babička už za přítelem nejezdila a tvrdila, že to zvládne sama,“ uvedla svědkyně.

Nakonec případ zneužívání dítěte řešilo celé příbuzenstvo. Zabývaly se jím orgány sociálně právní ochrany dítěte, škola, policisté, psychologové a psychiatři. Dívka mezitím ukončila základní školu a překonala krizi, kdy se pokusila sebepoškozovat a trpěla depresemi po rozchodu s chlapcem. Dnes studuje střední školu, dochází k psychiatrovi a bere antidepresiva. Tvrdí, že má strach ze starších mužů.

Původně nahlášené osahávání na intimních partiích se od prvního výslechu na policii v prosinci 2022 rozrostlo hlavně v její rodině o další údajné sexuální praktiky obžalovaného. Za psychické trauma požaduje dívka na nevlastním dědovi půlmilionové odškodnění, dalších zatím 14 tisíc korun za návštěvy u psychoterapeuta.

Předsedkyně senátu Soňa Biskupová Fišerová ve složitém jednání, kdy obžalovaný komentoval některá svědectví bez uděleného slova, musela řešit i technickou stránku sexuálního útoku. Například jak dva dospělí a dítě ležící mezi nimi sledovali vleže televizi a jestli byla žena stále s nimi. Obtěžování se podle dívky odehrávalo, když večer leželi na sedačce v obýváku.

Podle znalce Jaroslava Zvěřiny netrpí obžalovaný žádnou sexuální deviací a jeho pohlavní reakce byly v testech a měření jen nepatrné.