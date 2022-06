Nikde v Evropě nemají lepší operační sály, tvrdí šéf budějovické nemocnice

Pavilon CH nově nabízí dvanáct centrálních operačních sálů, sterilizaci, centrální sklady operačního vybavení, pooperační pokoje, jednotku intenzivní péče, místnost pro novou magnetickou rezonanci či prostor pro rozsáhlé technické zázemí.

V následujících týdnech budou prostory dovybavovat tak, aby se do nich po zkušebním provozu mohli co nejdřív nastěhovat první pacienti.

„Dvě lůžkové stanice začnou fungovat už příští týden, přesunou se do nich pacienti z úrazové chirurgie. Tím se nám uvolní prostor ve starších částech pavilonu a budeme moct pokračovat v rekonstrukci,“ upřesnil generální ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek. „Na sálech se začne operovat začátkem září. Čeká nás ještě mnoho testů, abychom měli jistotu, že vše funguje přesně tak jak má,“ pokračoval.

Od umístění sterilizačních zařízení i všech vytížených operačních sálů na jedno místo si vedení nemocnice slibuje výrazné zefektivnění svých služeb. Díly nejmodernějším technologiím si tak bude moct každý doktor dopředu navolit, jaké konkrétní nástroje bude k operaci potřebovat. Svůj výběr pak jen zadá do počítačového systému a pracovníci ve sterilním skladu mu potřebné vybavení připraví a doručí na sál chvíli před začátkem operace.

Když potom operace skončí, použité nástroje se odvezou na sterilizaci, kde v poloautomatickém procesu projdou několika stupni čištění a dezinfekce.

Na první etapu plynule naváže druhá

„Projekt je pro nemocnici opravdu zásadní, naposledy jsme tu nové sály otevírali v roce 1993. Navíc jsem přesvědčený, že nikde v Evropě neuvidíte operační sály a sterilizaci na tak špičkové úrovni jako máme zde,“ pochvaloval si nové vybavení Šnorek.

Dostavba nové části nemocnice vytvořila i více než padesát nových pracovních míst. Výběrové řízení na ně trvalo přibližně dva a půl roku, ale nyní už jsou všechny plně obsazena.

Na právě dokončenou první etapu by měla plynule navázat etapa druhá. Ta má být dokončená do dvou let a její součástí bude vybudování dalších šesti operačních sálů, pooperačního pokoj s třinácti lůžky, šestnáctilůžkové jednotky intenzivní péče, oční ambulance, ortopedie nebo plastické chirurgie.

„V druhé etapě nás čeká mimo jiné taky rekonstrukce infekčního oddělení. Zároveň musíme přestěhovat některá menší pracoviště, vše by mělo být hotové na přelomu let 2024 a 2025,“ doplnil Šnorek.

Českobudějovická nemocnice byla založena roku 1940. V té době disponovala 535 lůžky, na kterých za rok ulehlo přibližně devět tisíc pacientů. V současnosti má lůžek téměř třikrát tolik, konkrétně 1 450, a ročně je využije 50 tisíc pacientů.