Na protest lékařů jsou jihočeské nemocnice připravené, tři se nepřipojí

Kromě platových podmínek ale protest otevřel mnoho dalších otázek, jež zůstávají i nadále aktuální.

„Jsme rádi, že došlo k posunu v jednání. Doufáme, že začátkem příštího týdne bude dohoda o dalším postupu stvrzená a dojde k ukončení protestní akce. Chtěl bych ujistit, že zdravotní péče je v nemocnicích zajištěná. Služby jsou vypsané, a pokud dojde ke změnám, tak by měly být pro pacienty pouze pozitivní. Přesto doufáme, že dojde k systémovým změnám, které naše zdravotnictví opravdu potřebuje,“ reagoval předseda představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Petr Studenovský.

Ještě před čtvrtečním jednáním ohlásilo zapojení se do protestu pět z osmi jihočeských nemocnic. Měly rušit plánované operace či omezit ambulance interních, chirurgických a neurologických oddělení. Akutní péče měla být po celém kraji zajištěná beze změn.

„Rovněž zajistíme chod všech lůžkových oddělení. K omezení provozu může dojít v určité míře u některých plánovaných zákroků, v ambulantní péči a v odborných poradnách,“ vyjmenoval před jednáním Studenovský.

Zrušili dovolené a stáže

Jeho slova potvrdili i ředitelé jednotlivých nemocnic, jejichž personál se do protestu rozhodl zapojit. „Na prosinec jsme nastavili taková opatření, aby omezení byla skutečně jen minimální. Na většině oddělení je pro lékaře nastavený nepřetržitý směnný pracovní režim. Také se zrušily dovolené, stáže a podobně,“ sdělil Ivo Houška, ředitel táborské nemocnice, v níž se do protestu zapojí 70 lékařů.

Jedná se o druhý nejvyšší počet v kraji. Více se jich přidalo už jen v nemocnici v Českých Budějovicích – 82 doktorů z jedenácti oddělení však tvoří jen osmnáct procent ze všech sloužících lékařů. V nemocnici by se tak omezení péče mělo dotknout pouze odborných ambulancí očního oddělení.

Vedení jednotlivých nemocnic se také shodují, že se zvládnutím protestu pomůže i předvánoční období, kdy jsou obecně méně vytížené.

„Množství plánované péče je každoročně snížené kvůli Vánocům. Proto budou omezení jen minimální. Týkají se částečně ambulantní péče, kdy dotčené pacienty o situaci sami informujeme a najdeme jim nový termín pro plánované vyšetření,“ popsal Vojtech Remeš, ředitel Nemocnice Český Krumlov, kde se k protestu plánuje připojit 17 z 64 doktorů.

Úbytek lékařů pak lehce znervózňuje i jihočeské záchranáře. Ti se do stávky sice přímo nezapojí, kvůli ztíženému příjmu pacientů by ale mohlo dojít ke zpomalení jejich zásahů.

„Nemocnice dělají vše pro to, aby nedošlo k omezení akutní péče. Pokud se ale nepodaří dostatek personálu zajistit, mohlo by to poskytování našich služeb omezit. Okolo vánočních svátků naštěstí nejsou tolik vytížené. Věřím, že to zvládneme,“ shrnul ředitel jihočeských záchranářů kraje Marek Slabý.

Změny jsou nevyhnutelné, říká Šnorek

Do protestu se zapojí také 36 z celkových 138 lékařů jindřichohradecké nemocnice. Jedinými výjimkami, ve kterých se intenzivní komunikací a hledáním ideálního kompromisu podařilo protestu předejít, jsou nemocnice ve Strakonicích, Prachaticích a Dačicích.

Neznamená to však, že v jiných nemocnicích by vedení se svými zaměstnanci aktivně nekomunikovalo. Většina ředitelů dokonce s požadavky mladých lékařů souhlasí.

„Pevně věřím, že iniciativa Sekce mladých lékařů České lékařské komory bude spouštěčem systémových změn českého zdravotnictví. Ty jsou nevyhnutelné z řady důvodů, jako je například stárnutí obyvatelstva a nárůst významu chronických chorob či vývoj medicínských postupů vedoucí k centralizaci specializované péče,“ uvedl ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek.

Jako další důležitá témata protestu pak ředitelé kromě přesčasů, jejichž změnu ve čtvrtek poslanci nakonec zrychleně schválili, vyzdvihují nevyrovnané rozložení péče o pacienta mezi privátními a nemocničními lékaři nebo postgraduální vzdělávání. „V současnosti je výhodné pro fakultní nemocnice a naopak je personálně devastující pro ty regionální. I v menších jihočeských nemocnicích umíme vychovávat kvalitní lékaře. Současná omezení tomu ale brání,“ konstatoval Studenovský.

Ředitelé nemocnic rovněž připomněli, že i přes plánovaný protest mají doktoři nadále zdraví svých pacientů na prvním místě. „Jednání byla korektní a snahou všech zúčastněných bylo, aby byl dopad této akce na péči o naše pacienty co nejmenší. Stávkující se také shodli, že nejde o protest proti nemocnici, ale o podporu republikového vyjednávacího týmu,“ upřesnil ředitel jindřichohradecké nemocnice Vít Lorenc.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) je situace v kraji jiná než jinde v republice, protože v regionu není státní nemocnice. „Proto zde máme jiný mzdový systém. Ukazuje se síla a výhoda toho, že nemocnice sdružuje krajský holding,“ uvedl Kuba. Jediným akcionářem společnosti Jihočeské nemocnice je krajská rada.