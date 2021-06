Nemocnice se vracejí k normálu, kvůli zajištění očkování ale chybí personál

V březnu si zdravotníci sáhli na dno sil. Jihočeské nemocnice byly na hraně kapacit lůžek a počty pacientů s diagnózou covid-19 ve vážném stavu stále rostly. I přes maximální vytížení ale lékaři a sestry nejhorší letošní fázi pandemie zvládli. V průběhu dubna se nemocnice začaly pomalu přibližovat k normálu.

Nejdéle to trvalo budějovické, i ta se ale ode dneška vrací k téměř běžnému provozu. Zároveň bude mít stále zajištěnou nezbytnou kapacitu pro péči o covidové pacienty.



Podle ředitele Michala Šnorka dospěl řízený návrat k plánované zdravotní péči do bodu, kdy úplnému obnovení běžného provozu brání už jen činnosti, které nemocnice zatím stále provozuje navíc v odběrovém místě na parkovišti u areálu a ve velkokapacitním očkovacím centru na výstavišti. „Vytěžují nám personál a ten tak chybí na svých domovských pracovištích,“ vysvětluje Šnorek.

To, že zdravotníci docházející do očkovacích a odběrových míst chybí na odděleních, potvrzují i další ředitelé nemocnic.



„Zatím to zvládáme díky přesčasům a výpomoci sestřiček od praktických lékařů nebo specialistů, ale už nám také docházejí. Běžný provoz totiž obnovují i jejich ordinace, proto k nám nemohou chodit tak často. Zrovna jsme dávali výzvu uvnitř nemocnice, zda by mohl někdo z personálu na přesčas chodit do očka,“ potvrzuje ředitel táborské nemocnice Ivo Houška.

Zdravotníci navíc potřebují odpočinek. „Kvůli pandemii personál nemocnice rušil a oddaloval dovolené, postupně si je musí začít vybírat, takže náběh k normálu není stoprocentní, jak bychom si všichni přáli,“ podotýká Houška.

Ke standardnímu chodu se v uplynulých dnech vrátila i prachatická nemocnice, kde ještě v půlce dubna léčili velké množství nemocných s koronavirem.



„Aktuálně tu máme posledního covidového pacienta, který byl na JIP, měl vážnější průběh. Pak je tu několik postcovidových na oddělení následné péče, ale postupně je také propouštíme do domácí péče a covidové pacienty směřujeme na infekční do Budějovic,“ popisuje ředitel Michal Čarvaš.

V Krumlově nemají pacienty s covidem

I v Prachaticích kvůli zajištění očkování a odběrového místa chybí zdravotníci. „Snažíme se zvyšovat počet sester, ale je těžké je sehnat. Chybí nám napříč odděleními, obecně bychom rádi doplnili na každou stanici jednu,“ přiznává Čarvaš.

Přeložení covidových pacientů do budějovické nemocnice umožnilo návrat k normálu i v Českém Krumlově. „Od minulého pondělí k nám mohou návštěvy a zhruba před dvěma týdny se nám podařilo snížit počet covidových pacientů na nulu a vrátit se k běžné operativě,“ informuje ředitel Vojtěch Remeň.

K okresům, které koronavirus zasáhl nejvíce v republice, patřil Jindřichův Hradec. Také tamní nemocnice, kde se léčilo v jednu dobu i kolem stovky pacientů s covidem, situaci zvládla.



„V současnosti jich u nás leží jen pět. Na běžný provoz jsme přešli před deseti dny, začali jsme operovat a snažíme se postupně dohánět resty týkající se vyšetření i operací, které nám při pandemii vznikly,“ informuje ředitel Miroslav Janovský.

Respirátor je nutnost

A resty mají ve všech jihočeských nemocnicích. „Bylo by nereálné očekávat dohnání odložené péče v krátkém časovém horizontu, který bychom si přáli my i naši pacienti. Odložených procedur evidujeme přibližně dva tisíce, z toho největší část tvoří ortopedické výkony, kde se s výpadkem operativy budeme vyrovnávat minimálně jeden rok, protože i na následující měsíce jsou již dlouhodobě naplánovaní další pacienti,“ uvádí ředitel budějovické nemocnice Šnorek.

Současně už do všech jihočeských nemocnic mohou přicházet také návštěvy. Ty ale musí předložit doklad o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR test, který nemá být starší než 48 hodin, doklad o očkování proti covidu nebo doklad o tom, že covid prodělaly v posledním půlroce. Po celou dobu návštěvy je nutné mít nasazený respirátor.

„Zdravotnická zařízení jistě zůstanou místem, kde budou protiepidemická opatření platit nejdéle. Naším cílem je maximálně chránit pacienty, jejich rodiny a naše zaměstnance,“ dodává Šnorek.