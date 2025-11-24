Blížící se náraz nikdo nečekal. „Dívala jsem se do telefonu a zničehonic přišla obrovská rána. Doslova jako z děla,“ popisuje čerstvě sedmnáctiletá Faltýnová samotnou srážku. „Všichni jsme byli v absolutním šoku, nikdo nechápal, co se právě stalo,“ dodává.
Cestovala do Strakonic, kde chodí na střední školu. Při srážce utrpěla otřes mozku, měla odřený obličej a naražená kolena.
„Odvezli mě do strakonické nemocnice, kde mě ošetřili a hospitalizovali na chirurgické jednotce intenzivní péče,“ líčí. Nyní už je doma a zotavuje se ze svých zranění.
Vlakové neštěstí u Zlivi zároveň zřejmě do budoucna ovlivní její důvěru k cestování po železnici. „Myslím si, že do vlaku delší dobu nenastoupím, protože mám teď z cestování velký strach,“ komentuje.
|
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
Pravděpodobnou příčinou nehody je chyba strojvedoucího jejího vlaku, který nezastavil, kde měl. Jak může dojít v dnešní době k takovému neštěstí, Faltýnová nechápe. „Zároveň si uvědomuji, že jsme pořád jen lidé a chyby se mohou stát,“ míní.
Podobný komentář k příčině nehody poskytl iDNES.cz i její starší bratr Josef. O srážce vlaků se dozvěděl od rodičů. V první chvíli tomu nemohl uvěřit a začal prohledávat informační kanály, kde ovšem zprvu příliš mnoho informací nebylo.
|
Zasahovali i ti, co nemuseli. Osvědčila se příprava, říká šéf záchranky o srážce vlaků
Sestře volal hned poté, co se o nehodě dozvěděl. „Měl jsem tak informace o tom, že není v ohrožení života. Věděli jsme i to, kam ji vezou, jelikož táta se na místo nehody hned vydal a záchranáři ho tam pustili, když tam měl dceru, za což jim děkujeme,“ přibližuje.
Ve spojení se sestrou byli po celou dobu, posléze je kontaktovala i strakonická nemocnice. „Chtěl bych poděkovat všem záchranářům a v neposlední řadě strakonické nemocnici,“ uzavírá Faltýn.