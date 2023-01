Na Písecku se srazilo nákladní auto s vlakem, řidič kamionu nejspíš bloudil

Nehoda se stala před půl desátou dopoledne mezi Čimelicemi a Mirovicemi na Písecku. České dráhy s omezením provozu na trati číslo 200 předběžně počítají do 15 hodin. Na část trasy nasazují náhradní autobusovou dopravu.

Osobní vlak jel z Čimelic směrem na Nerestce. S kamionem se srazil nedaleko hlavního tahu z Písku na Prahu, kde aktuálně staví dálnici D4. „Řidič kamionu pravděpodobně následoval navigaci a dostal se až do míst, kde je nyní v souvislosti se stavbou dálnice zakázaný vjezd,“ upřesnila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Najel tam na železniční přejezd a pokoušel se následně dostat pryč. I kvůli čerstvě napadanému sněhu se mu to však nedařilo, a tak do něj narazil vlak.

„Zraněný by měl být strojvedoucí a dva cestující z vlaku. Rovněž řidič kamionu, kterého do nemocnice transportoval vrtulník,“ doplnila policejní mluvčí.

Její slova následně potvrdili záchranáři. „Ke střetu soupravy a nákladního vozu jsme vyslali dvě pozemní posádky z Čimelic a Blatné, vzletěl také vrtulník,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová.

Dva cestující z vlaku utrpěli lehká zranění končetin a hlavy a po ošetření je převezli do písecké nemocnice. Strojvůdce má lehké zranění hlavy a jeho odvezli do nemocnice ve Strakonicích. „Řidič nákladního automobilu utrpěl pohmožděniny v oblasti hrudníku a zad a po zajištění jsme ho letecky transportovali do českobudějovické nemocnice,“ doplnila Fajtlová.

Na místě zasahovali také hasiči. „K nehodě vyjela profesionální jednotka z Písku a dobrovolná s Písku,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.