Přehledná křižovatka je místem tragických nehod, poslední střet zachytila kamera

Auto s palubní kamerou přijíždí ke křižovatce v katastru Předotic. Chce odbočit vlevo a před ním jsou v pruhu další dva vozy. Řidič toho první se rozhodne odbočit, ale jakmile se dostane do protisměru, smete ho auto.
Nehoda se stala po 13. hodině na silnici I/4. Jde o hlavní tah od Strakonic na Prahu, poblíž křižovatky zvané Nová Hospoda. Na místo vyjížděly všechny složky IZS.
„Srazila se osobní vozidla značek seat a kia. Důvodem střetu bylo nedání přednosti v jízdě. K velmi vážným i tragickým nehodám zde došlo i v minulosti,“ připomněla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
U nehody zasahovaly dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci. Záchranáři na místě poskytli přednemocniční péči dvěma dospělým a dvěma dětem.
„Sedmapadesátiletý muž byl s podezřením na středně závažné poranění v oblasti trupu a s lehkým zraněním hlavy transportován do strakonické nemocnice. Osmadvacetiletá žena byla s podezřením na lehké zranění transportována do písecké nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Příčina je vždy stejná
Poslední tragická nehoda se na této křižovatce stala letos v dubnu, kdy tam motorkář nepřežil střet s kamionem. V roce 2018 se tam srazilo nákladní auto s osobním, v němž zemřeli čtyři lidé – tři ženy ve věku 83, 76 a 54 let a dvaadvacetiletý řidič.
Příčina je vždy stejná. Řidič odbočující vlevo nedá přednost protijedoucímu vozidlu. „Přitom je to přehledný úsek,“ upozornila policejní mluvčí.
