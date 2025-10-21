Přehledná křižovatka je místem tragických nehod, poslední střet zachytila kamera

  17:54,  aktualizováno  17:54
Křižovatka na Písecku je na první pohled přehledná, přesto se tam v posledních letech stalo několik velmi vážných nehod, při nichž i umírali lidé. V úterý odpoledne tam sice žádný život nevyhasl, ale při střetu dvou aut se zranili čtyři lidé včetně dvou dětí. Příčina bývá stejná. Nedání přednosti v jízdě.

Auto s palubní kamerou přijíždí ke křižovatce v katastru Předotic. Chce odbočit vlevo a před ním jsou v pruhu další dva vozy. Řidič toho první se rozhodne odbočit, ale jakmile se dostane do protisměru, smete ho auto.

Nehoda se stala po 13. hodině na silnici I/4. Jde o hlavní tah od Strakonic na Prahu, poblíž křižovatky zvané Nová Hospoda. Na místo vyjížděly všechny složky IZS.

Řidič bílého auta chtěl odbočit vlevo, ale nedal přednost protijedoucímu vozu.
U Drhovle na Písecku se srazil nákladní vůz s osobním, ve kterém zemřeli muž a tři ženy.
U Drhovle na Písecku se srazil nákladní vůz s osobním, ve kterém zemřeli muž a tři ženy.
U Drhovle na Písecku se srazil nákladní vůz s osobním, ve kterém zemřeli muž a tři ženy.
8 fotografií

„Srazila se osobní vozidla značek seat a kia. Důvodem střetu bylo nedání přednosti v jízdě. K velmi vážným i tragickým nehodám zde došlo i v minulosti,“ připomněla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

U nehody zasahovaly dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci. Záchranáři na místě poskytli přednemocniční péči dvěma dospělým a dvěma dětem.

Řidič kamionu nedal přednost, za smrt čtyř lidí mu hrozí až šest let

„Sedmapadesátiletý muž byl s podezřením na středně závažné poranění v oblasti trupu a s lehkým zraněním hlavy transportován do strakonické nemocnice. Osmadvacetiletá žena byla s podezřením na lehké zranění transportována do písecké nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Příčina je vždy stejná

Poslední tragická nehoda se na této křižovatce stala letos v dubnu, kdy tam motorkář nepřežil střet s kamionem. V roce 2018 se tam srazilo nákladní auto s osobním, v němž zemřeli čtyři lidé – tři ženy ve věku 83, 76 a 54 let a dvaadvacetiletý řidič.

Příčina je vždy stejná. Řidič odbočující vlevo nedá přednost protijedoucímu vozidlu. „Přitom je to přehledný úsek,“ upozornila policejní mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse