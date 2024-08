Gentleman silnic zaškrtil ženě těžce zraněnou paži. O ruku přišla, ale žije

Jako první jel kamion, za ním dodávka a pak ve svém autě Tomáš Krulla z Ostojkovic na Jindřichohradecku. Za obcí Člunek začala řidička z konce této krátké kolony předjíždět.

„Minula mě a najednou ta dodávka vybočila a do auta narazila. Paní napřed vlétla do levé strouhy, pak do pravé. Odtud se vůz odrazil a začal se točit. Nakonec zůstal stát na kolech,“ líčil Krulla dramatický zážitek z loňského 21. prosince.

Byl to on, kdo jako první zastavil a dostal se k havarovanému autu. „Hned jsem viděl, že má řidička utrženou levou ruku, tak jsem se ránu snažil okamžitě zaškrtit. Nejdřív v lokti, pak až pod ramenem. Potom už k nám přiběhli další lidé a já je prosil o nějaké škrtidlo, kterým by to šlo lépe uvázat. Nějaký hadr, ručník či tričko. Vydržel jsem ránu pevně držet do té chvíle, než přijela záchranka. Potom jsem už spíš pomáhal jim, třeba držet kapačky, když paní nakládali do vrtulníku, a podobně,“ popisoval další minuty zachránce, který se do tak vážné situace na silnicích dostal poprvé.

I díky jeho včasnému zásahu řidička nehodu přežila. Proto se Tomáš Krulla stal už 229. řidičem, který získal ocenění Gentleman silnic. Za okamžitou pomoc dostal kromě uznání od policie i kameru do auta od jedné z pojišťoven.

„Paní se se mnou už spojila. Děkovala mi za záchranu života. Psala mi, že je to těžké, protože ruku jí nakonec museli amputovat a ona se nyní musí učit žít s protézou,“ zmínil Krulla, který je povoláním lesní dělník.

Doma si dal dva panáky slivovice

Na slavnostní předání plakety, které se konalo na policejním ředitelství v Jindřichově Hradci, vzal celou svou rodinu. Na svého manžela a tátu mohou být jeho žena a děti Tadeáš se Sabinou nyní právem pyšní.

„První, co mě napadlo, když mi volal, že měl sám nehodu. Naštěstí ne. Ale pak jsem přijela domů a viděla vyprané oblečení od krve. Manžel byl docela v šoku. Musel si dát dva panáky slivovice na zklidnění,“ pousmála se Krullova manželka Marie.

„Smekám před ním, já bych to asi nedokázala, byť na vás působí adrenalin. Jsme na něj všichni hrdí,“ doplnila.

Titul Gentleman silnic jedna z pojišťoven ve spolupráci s policií uděluje už dvacet let. Za tu dobu ocenili 228 lidí. Nejvíce jich pochází z jihu Čech. Tam za záchranu života získalo ocenění 44 lidí – 21 žen a 23 mužů.

„Pořád říkáme, že pomáhat druhým je správné. Byť někdy na nás může například zapůsobit strach z krve či z toho, že něco pokazíme. Ale pořád je lepší něco udělat než něco nedělat vůbec nic. Bohužel v letoším roce už máme na silnicích zase řadu tragických nehod. Lidem by prospělo jezdit s daleko větším respektem k sobě i ostatním,“ zdůraznil ředitel jindřichohradeckého územního odboru Policie ČR Zdeněk Melichar.