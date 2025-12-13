Nehoda se stala u Dmýštic na Písecku, zhruba sedm kilometrů od Milevska, zhruba ve čtvrt na osm ráno.
„Dvaadvacetiletý řidič vozidla značky Mercedes-Benz pravděpodobně mezi obcemi Dmýštice a Kovářov nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám, kdy v levotočivé zatáčce havaroval vpravo do vzrostlého stromu, kde zůstal zaklíněn,“ sdělil krajský policejní mluvčí Milan Bajcura.
O nehodě informoval tísňovou linku řidič, který kolem nehody projížděl. Hasiči mladíka z havarovaného vozu museli vystříhat.
„Zdravotníci ho na místě stabilizovali a s těžkým zraněním transportovali do nemocnice. Vrtulník nemohl kvůli husté mlze vzlétnout,“ doplnil mluvčí.
Policisté nyní hledají svědky. „Žádáme případné svědky jízdy osobního vozu, případně samotného průběhu dopravní nehody, aby kontaktovali policii na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje v Písku, na adrese Na Výstavišti 377, případě na telefonu 974 235 254 či na lince tísňového volání 158,“ požádal mluvčí.
Zároveň vyzval všechny motoristy, aby v inverzním počasí jezdili opatrně.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz