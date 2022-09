Za čelní střet aut na Třeboňsku zřejmě může opilý řidič. Zranilo se 9 lidí

Nehoda se stala na silnici číslo 153 mezi obcemi Hamr a Chlum u Třeboně. Záchranná služba byla o nehodě informována v 38 minut po půlnoci.

„Byl to čelní střet dvou vozidel Škoda Octavia. Pravděpodobně viníkem je řidič jedno automobilu, který byl pod vlivem alkoholu. Řidička druhého vozidla měla test na alkohol negativní. Zasahovaly všechny složky složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie Jiří Matzner.

Operační středisko záchranné služby na místo nehody vyslalo tři pozemní posádky z Třeboně a Jindřichova Hradce a vrtulník z Plané. Nicméně na místě záchranáři zjistili, že je tam více zraněných lidí. Byla vyhlášena takzvaná mimořádná událost s hromadným postižením osob. K nehodě přijely další tři pozemní posádky zdravotníků z Trhových Svinů, Suchdola nad Lužnicí a Českých Budějovic.

„Záchranáři celkem ošetřovali devět zraněných. Nejmladšímu bylo osmnáct a nejstaršímu dvacet tři let. V době zásahu byli všichni při vědomí a se zdravotníky komunikovali,“ uvedla mluvčí záchranné služby Petra Kafková.

Šest lidí mělo středně těžká zranění a další tři lehká. „Převažovala poranění horních a dolních končetin, zlomeniny dlouhých kostí, poranění v oblasti zad a pánve,“ vyjmenovala Kafková.

Zdravotníci zraněné účastníky nehody roztřídili a poskytli jim nezbytnou přednemocniční neodkladnou péči. Následně je převezli do nemocnic, dvě ženy a tři muže do do traumacentra nemocnice České Budějovice. Na urgentní příjem Nemocnice Jindřichův Hradec transportovali záchranáři další čtyři muže.

„Stav všech pacientů byl v době předání do nemocnic stabilizovaný,“ dodala Kafková.

Vyšetřováním veškerých okolností a příčin nehody se zabývají policisté z Jindřichova Hradce.