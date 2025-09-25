Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela

  14:42,  aktualizováno  14:42
Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik hodin uzavřená.
Příčiny nehody policisté šetří.
Další 3 fotografie v galerii

Příčiny nehody policisté šetří. | foto: PČR

Nehoda se stala dopoledne na silnici I/24 mezi Třeboní a obcí Majdalena na Jindřichohradecku. Řidička z osobního vozu byla těžce zraněná, osmačtyřicetiletá spolujezdkyně na místě zemřela. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky.

Příčiny nehody policisté šetří.
Spolujezdkyně na místě zemřela, řidička byla těžce zraněná a zamířila do nemocnice.
Vozidlo skončilo po nehodě na střeše.
Při nehodě u Majdaleny zemřela řidička.
4 fotografie

„Přednemocniční neodkladnou péči poskytli záchranáři jedné těžce zraněné ženě a transportovali ji na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice. Druhá žena bohužel utrpěla mnohačetná zraněni neslučitelná se životem a zemřela ještě před příjezdem záchranářů,“ uvedla mluvčí záchranné služby Kristýna Vrkočová.

Auto na Třeboňsku vyletělo ze silnice a narazilo do stromu, řidič v něm uhořel

Auto skončilo po nehodě na střeše. „Příčinami vzniku této tragické dopravní nehody se budou nadále zabývat jindřichohradečtí kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty,“ popsal mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

Po dobu odklízení a vyšetřování události byla trasa z Třeboně směrem k hranicím s Rakouskem na několik hodin uzavřená.

Autor:
Vstoupit do diskuse