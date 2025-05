Řidič s dodávkou vylétl ze silnice, zastavil se až o strom. Odvezla ho záchranka

13:32, aktualizováno 13:32

Ve středu před poledne havaroval řidič dodávky u Pištína na hlavním tahu z Českých Budějovic do Písku. Šofér se svým vozem vylétl ze silnice a narazil do stromu. Se zraněními byl odvezený do nemocnice.