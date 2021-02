Srážka byla pro cyklisty příliš tvrdá. Záchranáři se snažili marně

Informaci o nehodě potvrdili mluvčí policie Milan Bajcura a záchranářů Zuzana Fajtlová.

„Bohužel žena středního věku utrpěla závažná zranění, kterým na místě podlehla. Druhému zraněnému byla poskytnuta neodkladná resuscitační přednemocniční péče, ale i přes to také zemřel,“ řekla Fajtová. Záchranáři z místa nehody odvezli také dva lidi s lehkým zraněním.

Nehoda se stala před 15. hodinou. Jednadvacetiletý řidič s vozem Peugeot 406 směřoval k obci Kaliště. Podle policie se zřejmě po projeti zatáčkou lekl protijedoucího nákladního auta, které se vyhýbalo cyklistům.

Nehoda se podle Bajcury stala na málo frekventované silnici nižší třídy. „Mladý šofér zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a profilu komunikace,“ vysvětlil mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.

Při manévru před uhýbajícím protijedoucím vozidlem dostal smyk a vjel do protisměru, kde narazil do vzrostlých stromů. Od nich se měl odrazit přímo do dvojice cyklistů.

Vozidlo se poté odrazilo do protisměru a otočilo se o 180 stupňů do protisměru původní jízdy. Společně s řidičem jela ve voze ještě jedna osoba, obě odváželi záchranáři s lehkým zraněním.

Silnice mezi Kalištěm a Zalinami je kvůli vyšetřování uzavřená do pozdních odpoledních hodin. Policie žádá případné svědky, aby se ozvali na linku 158.

„Místem měl v době nehody projíždět řidič bílé Škody Kodiaq, žádáme proto řidiče tohoto vozidla, aby se přihlásil policii,“ apeloval Bajcura.