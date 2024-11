Kraj řeší nedostatek pediatrů. V Budějovicích plánuje dětskou polikliniku

„Už i tady na jihu Čech pociťujeme, že pediatři stárnou a nedaří se je doplňovat mladými lékaři,“ konstatoval hejtman Martin Kuba.

Celý projekt je zatím ve stadiu příprav. A to včetně posílení počtu samotných pediatrů. Českobudějovická nemocnice podle primáře dětského oddělení Jana Hřídela přijala za poslední tři roky patnáct mladých lékařů. Připravuje je mimo jiné právě na praxi v ordinacích a doufá, že minimálně polovina jich tam skutečně zamíří.

Momentálně mají dětští lékaři v evidenci okolo 1 200 až 1 500 pacientů. Část pracovní doby jim zabere administrativa související s chodem pracoviště. A tím, že se o tuto část postará kraj, by se jim mohl počet pacientů zásadně navýšit.

Dětská poliklinika by měla vzniknout přestavbou budovy v Kněžskodvorské ulici v Českých Budějovicích, která je v majetku kraje. „Máme zpracovanou studii. V budově se změní vnitřek, vzniknou zde ordinace, zázemí pro očkování a další podpůrnou péči,“ vysvětlil na svém facebookovém profilu hejtman. Před areálem jsou parkovací místa, nedaleko je zastávka MHD.

Malého pacienta s jeho doprovodem se ujme nejdřív personál na recepci. Ten ho pak odešle přímo na příslušné pracoviště. Už tímto prvním krokem by se měl ušetřit čas. Dětská klinika má sloužit hlavně k poskytování péče praktických lékařů pro děti a dorost. Nebude suplovat pohotovost, která je ze zákona možná jen v nemocnicích.

Jihočeský kraj se nyní chystá na zpracování projektové dokumentace. Poté požádá o stavební povolení. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele a nakonec samotná stavba. Náklady budou zřejmé, až po vypracování projektu. Pokud vše půjde bez problémů, první pacienty zde ošetří v roce 2026.

O lékařích mluvil i prezident

Oslovení pediatři, kteří ordinují v krajském městě, plány na vznik specializované polikliniky vítají. „Pediatrii to může pomoci. Viděla jsem plány a zdá se mi to dobré. Máme teď stop stav, nové pacienty nepřijímáme,“ popisuje současnou situaci praktická lékařka pro děti a dorost Olga Fořtová.

Podobně to vidí i kmenová pediatrička Polikliniky EUC Lucie Pechočová. Také ta má denně plnou čekárnu i kapacitu. „Doktorů je málo, takže pokud se to rozjede, bude to jedině dobře. V létě skončili tři pediatři a spousta dětí tak nemá svého obvoďáka. Je určitě dobře, že se kraj snaží zabezpečit péči. Navíc je tu řada starších lékařů, takže hledání nového pediatra čeká i další rodiče,“ vnímá Pechočová.

V současnosti je 40 procent praktických lékařů v Česku starších 60 let, dá se tedy očekávat jejich odchod do penze. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se situace zlepší do několika let, na profesi se připravuje 1 667 nových doktorů. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je ale problém nové lékaře do některých regionů dostat.

O nedostatku pediatrů hovořil i prezident Petr Pavel při své nedávné návštěvě Slavonic a Dačic na Jindřichohradecku. „Svého lékaře tu v některých místech nemá až třetina dětí. Musíme hledat řešení, jak těmto vzdálenějším regionům pomoci,“ sdělil Pavel, který se kvůli nerovné dostupnosti dětských lékařů sešel minulé úterý se zástupci zdravotnických organizací, ministerstva zdravotnictví a pojišťoven. Se zdravotníky bude prezident jednat i dál, konkrétní návrhy chce prezentovat začátkem příštího roku.