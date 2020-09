Dvě dívky napadly v Písku vrstevnici, praštily s ní o zem a koply do hlavy

Konflikt se odehrál již 22. srpna poblíž píseckého letního kina. Policie se jím zabývala a rozhodla se o něm informovat na začátku září.

Na internetu přibylo krátké video, které ukazuje, co se stalo. Dvě mladistvé tahají třetí dívku za vlasy a drží ji za obličej, pak ji povalí na zem. Oběť kopnou do stehna, poté i kolenem do hlavy. Co incidentu předcházelo, není z videonahrávky patrné.

Případem se zabývají písečtí policisté. „Figurují v něm nezletilé osoby, kdy zveřejňování okolností vždy velmi citlivě zvažujeme a poskytujeme až ověřené informace,“ říká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.



„Kolem devatenácté hodiny toho dne měly dvě nezletilé dívky surově napadnout poblíž letního kina jinou dívku, ta utrpěla zranění a byla ošetřena v nemocnici,“ potvrdila.

Policisté společně se strážníky dívky ztotožnili a vyslechli, stejně jako svědky. Z okolností vyplývá, že nešlo o náhodný útok. Děti se vzájemně znaly a panoval mezi nimi spor.

Vyšetřovatelé nyní žádají další případné svědky, které ještě nevyslechli, aby se ozvali na linku 158.

Video na svůj facebookový profil sdílel místní uživatel Michal Pilný. Dosud nasbíralo necelé tři tisíce dalších sdílení.

Pod nahrávkou se objevují mimo jiné komentáře, že podobné útoky a projevy agrese nejsou ve městě nic neobvyklého a pravidelně se opakují. Policie však nic takového nepotvrzuje. „Řešíme přirozeně ty případy, které nám někdo nahlásí. V tomto případě šlo skutečně o ojedinělý incident, o kterém víme,“ dodala mluvčí Čuřínová Ingrišová.