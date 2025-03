Až o čtyři tisíce měsíčně víc. Budějovice zdražují nájem v městských bytech

Na konci loňského roku museli skousnout, že bude dražší teplo i voda a skoro o tři stovky také svoz odpadu. Část obyvatel Českých Budějovic se nyní musí připravit na další zdražení. Tentokrát město přistoupilo ke skokovému zvýšení nájmů ve vybraných městských bytech. Jejich obyvatelé tak většinou začnou brzy platit o dva až čtyři tisíce korun měsíčně více.

Celkem město vlastní 1 807 bytů. „Úprava se týká asi 800 nájmů uzavřených na dobu určitou. Nenavyšujeme nájemné u bytů zvláštního určení (bezbariérové a seniorské) a u startovacích v Loucké ulici na sídlišti Máj. Tam uplatníme pouze inflační doložku, což jsou jen desítky korun,“ upozornil Petr Šindelář, jednatel budějovické Správy domů.

Pro představu uvedl jeden příklad městského bytu 3+1 o velikosti 78 metrů čtverečních v centru: „Za něj teď zaplatí nájemník 8 481 korun měsíčně. Po navýšení to bude 12 324 korun,“ spočítal. Metr čtvereční tak místo 158 korun vyjde na 210 za měsíc.

Komerční je mnohem dražší

Šindelář zároveň doplnil, že za stejné soukromé bydlení s tržním nájemným by to nyní bylo 16 432 korun měsíčně. Z toho plyne, že i nadále se bydlení v městském vyplatí. To potvrzuje i realitní makléřka ze společnosti Realdomus Petra Wölflová. „Za osm a půl tisíce už lze sehnat většinou jen garsonku na sídlišti. Pokud bude nájemné městského bytu 3+1 v centru za zhruba 12 tisíc, tak je to stále výborná cena,“ uvedla.

Obyvatelé prozatím na vyrozumění o úpravě ceny čekají. „Zatím mi nic nepřišlo, ale rozhodně to nebude příjemné. Ty peníze někde budeme muset ušetřit, určitě bychom se stěhovat nechtěli, ale teď nevím, kde je uspoříme,“ reagovala jedna z nájemnic v městském bytě, která si nepřála zveřejnit jméno.

Postupně si je budou zvát

Zvýšení nájmu je čerstvá věc z minulého týdne a Správa domů teď bude postupně zvát nájemce k návštěvě a k uzavření nové smlouvy. Také záleží na tom, kdy konkrétnímu člověku končí smlouva na dobu určitou. Město zvolilo jiný postup zdražení než třeba plošně o deset procent.

„Nechali jsme zpracovat znalecký posudek od Ústavu znalectví a oceňování při VŠTE v Budějovicích. Ten potvrdil, že nájemné v městských bytech zůstává výrazně nižší než u soukromých vlastníků. Město proto musí přistoupit k úpravě,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Bouzek. Právě v souvislosti s posudkem bude navyšování různé. Menší nárůst bude na sídlištích a větší na lukrativních adresách blíže k centru. A když se bude jednat o velkometrážní byty, nájemné poroste také více.

„Očekáváme, že by to pro městskou kasu mělo znamenat 40 milionů korun navíc. Ty pak budeme moci investovat zpátky do údržby a obnovy bytů,“ doplnil Bouzek.

Nejpozději příští rok má také začít dlouho očekávaná výstavba nových městských bytů poblíž ulice E. Rošického u sídliště Máj. Zatím je hotová dokumentace pro stavební povolení. „Postavíme jich 323 o různých kategoriích,“ upřesnil náměstek.

V Táboře zdraží od 1. července

Budějovice nejsou jediné, kde na jihu Čech brzy vzroste nájem v městských bytech. Přistupuje k tomu také Tábor. Ten jich vlastní celkem 3 056 a nájmy porostou u více než tisícovky z nich. Táborští zvýší ceny, které byly nejnižší a doposud činily 64 a 66 korun za metr čtvereční a měsíc. Po zdražení budou lidé platit přibližně od 68 do 77 korun.

„Chceme tímto krokem alespoň částečně narovnat nízké nájmy. Přibližně u tisícovky bytů můžeme cenu zvednout pouze o inflaci, což je 2,4 procenta. Asi u 160 bytů navýšíme cenu o 20 procent, což je v jejich případě maximum,“ popsal táborský místostarosta Martin Mareda. Nájemci začnou platit více od 1. července. Zdražení se netýká osob, které městské byty využívají a jimž letos bude 70 let a více. Pokud v domácnosti žije více lidí, zůstane cena stejná, když bude všem 70 a více.

Loni se průměrná cena nájemného v městských bytech v Táboře pohybovala kolem 130 korun za metr a měsíc, což je 60 procent tržního nájmu.